Ватикан показал тело Франциска в гробу и назвал дату похорон

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Опубликовано: 22.04.2025 14:14 , Обновлено: 22.04.2025

Похороны Папы Франциска состоятся в субботу в 10:00 в соборе Святого Петра в Ватикане. Кардиналы определились с датой похорон во вторник утром. Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп уже пообещали присутствовать на похоронах.

Источник в Офисе президента Украины сообщил информационным агентствам, что Владимир Зеленский также хочет принять участие в мероприятии.

Похоронную церемонию возглавит декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. После похорон гроб перевезут в собор Святого Петра, а затем в базилику Богоматери Снежной (Санта-Мария-Маджоре), где Папа выразил желание быть похороненным.

Ватикан также опубликовал фотографии покойного Папы Франциска в открытом гробу, одетого в красную ризу, с митрой на голове и четками в сложенных руках. Опубликованные снимки были сделаны в часовне Дома Святой Марты, где Франциск проживал во время своего понтификата.

Ватикан также опубликовал кадры опечатывания дверей папских апартаментов на третьем этаже Апостольского дворца и апартаментов на втором этаже Дома Святой Марты, где жил понтифик.

Со дня похорон Папы следует период в девять дней, так называемый novendiale, в течение которого по папе служатся заупокойные мессы. Новендиале начинается с самой заупокойной мессы, а последующие дни — с месс, совершаемых, например, в капитулах патриарших базилик или в Римской курии.

Папа Франциск умер всего через день после произнесения традиционного благословения Urbi et orbi (городу Риму и миру) в пасхальное воскресенье. Меньше месяца назад его выписали из римской больницы, где он провел больше месяца из-за бронхита, который впоследствии перерос в двустороннюю пневмонию. Франциск возглавлял Католическую церковь с марта 2013 года.

Ранее Telegraf.news писал, что президент США Трамп объявил в своей соцсети Truth, что посетит похороны папы Франциска. Возможно, это станет первой международной поездкой Трампа с начала его второго президентского срока. Издание Axios сообщило, что поминки понтифика соберутся официальные лица со всего мира.

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