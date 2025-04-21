Умер Папа Римский Франциск

Опубликовано: 21.04.2025 11:22 , Обновлено: 21.04.2025

Папа Римский Франциск, первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви, скончался в понедельник, как сообщил Ватикан в специальном видеообращении. Ему было 88 лет, незадолго до смерти он перенёс тяжёлую двойную пневмонию.

«Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о смерти нашего Святого Отца Франциска, — заявил кардинал Кевин Фаррелл в эфире телеканала Ватикана. — В 7:35 утра Папа Римский Франциск вернулся в дом Отца».

Хорхе Марио Бергольо избрали Папой Римским 13 марта 2013 года. Аргентинский священник, известный своей заботой о бедных, тогда стал неожиданным выбором для многих наблюдателей. Он стремился привнести простоту в папское служение и никогда не занимал богато украшенные папские апартаменты в Апостольском дворце, предпочитая жить в более скромных условиях ради своего «психологического здоровья».

Франциск унаследовал Церковь, находящуюся под ударом из-за скандалов, связанных с сексуальным насилием над детьми, и раздираемую внутренними конфликтами в ватиканской бюрократии. Он был избран с чётким мандатом на восстановление порядка, сообщило агентство Reuters.

Однако по мере продолжения его понтификата он столкнулся с критикой со стороны консерваторов, обвинявших его в «разрушении традиций». Одновременно он «вызывал недовольство» прогрессистов, считавших, что он «делает недостаточно» для реформирования церкви.

Несмотря на внутренние разногласия, Папа Франциск пользовался большой популярностью в мире, привлекая огромные толпы во время своих многочисленных зарубежных поездок, где он продвигал межрелигиозный диалог, мир и выступал в защиту обездоленных.

Уникальной особенностью большей части его правления было сосуществование в Ватикане двух людей в белом. Его предшественник Бенедикт XVI оставался жить в Святом Престоле после своей отставки в 2013 году. Бенедикт, считавшийся героем консервативного крыла, скончался в декабре 2022 года.

Папа Франциск успел назначить почти 80% кардиналов-выборщиков (данные на февраль 2025 г.), которые будут избирать следующего Папу, что повышает вероятность того, что его преемник продолжит его политику, несмотря на сильное сопротивление традиционалистов.

Кроме того, журналисты Telegraf.news показали последние фото понтифика при жизни.

В Сети опубликовали последние фото Папы Франциска при жизни