Совмин обязал чиновников обращаться в МВД из-за некоторых сообщений белорусов на "прямые линии". А когда бросать трубку?

Опубликовано: 27.12.2023 13:38 , Обновлено: 27.12.2023

Совет министров принял постановление №933 от 22 декабря в 2023 году, в котором поменял некоторые правила обращений граждан в госорганы. В них скорректировали нормы, согласно которым чиновники обязаны обращаться в милицию по итогам общения на "горячих линиях", а когда просто прекращать разговор.

Правительство постановило, что при обращении на прямую телефонную линию гражданин должен “сообщить свою фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства (места пребывания), а представитель юридического лица – фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), наименование представляемого им юридического лица и его место нахождения, изложить суть обращения”.

Если же позвонивший откажется сообщать свои данные, то чиновники должны будут сообщить ему, что считают обращение анонимным и не обязаны на него отвечать.

“В случае, когда такое обращение содержит сведения о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении либо ином правонарушении, лицу предлагается обратиться в соответствующие правоохранительные или другие государственные органы либо данное обращение направляется в такие органы не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления”, - обязал Совмин чиновников пересылать силовикам некотырые сведения из разговоров на “прямых линиях”.

Кочанова пообещала, что белорусы будут «жёстко отвечать» за дискредитацию власти

Правительство также дополнило правила общения на “прямых линиях” условиями, когда чиновники могут прекратить разговор с обратившимися белорусами:

гражданин или представитель юридического лица допускает употребление нецензурных либо оскорбительных слов или выражений;

обращения содержат угрозы жизни, здоровью и имуществу, побуждение к совершению противоправного деяния либо гражданин или представитель юридического лица иным способом злоупотребляет правом на обращение;

имеются основания полагать, что целью обращения в ходе прямой телефонной линии является дискредитация Республики Беларусь, в том числе ее государственных органов и должностных лиц.

[info_b]Полностью с документом можно ознакомиться [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22300933” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]

Тем временем, Комитет государственного контроля (КГК) предложил жителям Беларуси пожаловаться на качество хлеба и хлебобулочных изделий. Для этого ведомство решило провести «горячую» линию.

КГК дал белорусам 2 дня, чтобы пожаловаться на хлеб

В свою очередь, Комитет госбезопасности Беларуси (КГБ) 11 мая сообщил о запуске специального телеграм-бота и рассказали, в каких случаях можно туда написать. Не обошлось без иностранных спецслужб.

КГБ запустил телеграм-бот. Кого из белорусов попросил туда писать?