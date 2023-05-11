КГБ запустил телеграм-бот. Кого из белорусов попросил туда писать?

Опубликовано: 11.05.2023 12:03 , Обновлено: 11.05.2023

Комитет госбезопасности Беларуси (КГБ) 11 мая сообщил о запуске специального телеграм-бота и рассказали, в каких случаях можно туда написать. Не обошлось без иностранных спецслужб.

В КГБ призвали обращаться в чат-бот белорусов в следующих случаях:

если вы оказались в сложной ситуации

если вас втягивают в преступную деятельность

если вас пытаются использовать зарубежные спецслужбы или другие лица

В ведомстве уверяют, что такое обращение граждан в КГБ через Telegram “поможет защитить и сохранить жизнь”.

Напомним, ранее о запуске своего чат-бота в Telegram в тестовом режиме объявила ГАИ Минска. Туда призвали сообщать о выбоинах на столичных дорогах - присылать фотографии и видео, а также координаты дорожных ям.

ГАИ предложила белорусам жаловаться на плохие дороги в чат-боте. Но пока только в одном городе