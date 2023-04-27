Кочанова пообещала, что белорусы будут "жёстко отвечать" за дискредитацию власти

Опубликовано: 27.04.2023 17:38 , Обновлено: 27.04.2023

Глава Совета Республики (СР) 27 апреля провела прием граждан, на котором заявила, что те, кто будут дискредитировать власти, "ответят жёстко".

Госагенство Белта, не уточнило подробности, что имела ввиду спикер СР. Однако сообщило, что Наталья Кочанова пообещала, что на “законные просьбы и обращения граждан” чиновники будут реагировать по-другому: “Власть должна слышать, а гонять обращающихся граждан по чиновному кругу недопустимо”.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что хотел бы, чтобы силовики сплотились с белорусам. “Очень важно сейчас единство спецслужб, силового блока и нашего народа. Тогда нам будет легче”, - заявил он 22 марта.

Но при этом уточнил, что это не значит распространение доносов. “Я не говорю о том, что надо «накапать» на кого-то, заложить, оболгать. Нет. Надо быть очень аккуратными”, - заявил он.