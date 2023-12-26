КГК дал белорусам 2 дня, чтобы пожаловаться на хлеб
Комитет государственного контроля (КГК) предложил жителям Беларуси пожаловаться на качество хлеба и хлебобулочных изделий. Для этого ведомство решило провести «горячую» линию.
В КГК предложили белорусам по всей стране с 27 по 28 декабря звонить по короткому номеру 191. Работать линия будет с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Все для того, чтобы желающие могли сообщить специалистам о:
- качестве хлебобулочных изделий;
- “фактах реализации некачественной продукции”;
- “соблюдении организациями торговли условий хранения и реализации хлебобулочной продукции”.
Кстати, это не первый раз, когда комитет госконтроля делает такое предложение. В прошлый раз там ждали звонков с жалобами на хлеб в конце октября.
Ранее Телеграф писал, что домашний хлеб отличается от магазинного свежестью, натуральными ингредиентами и возможностью экспериментировать с разными вкусами и текстурами и рассказывал, как просто, быстро и самостоятельно испечь хрустящую буханку для всей семьи.
Как белорусам испечь домашний хлеб не хуже, чем в пекарне? Это проще и быстрее, чем вы думаете