Польша, "предварительно", отказалась наблюдать за учениями ОДКБ в Беларуси — Минобороны
В Министерстве обороны Беларуси заявили, что представители Польши "отказываются " наблюдать за учениями ОДКБ «Боевое братство-2023», которое должно пройти в нашей стране в начале сентября.
«Предварительно, представители Польши отказываются наблюдать за учениями “Боевое братство-2023”», — утверждает начальник Департамента международного военного сотрудничества министерства Валерий Ревенко.
По его словам, ранее Польша “не приглашала” наблюдателей из Беларуси на свои учения “Драгун-2021” и “Анаконда-2023”.
Как ранее писал Телеграф, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь пригласила представителей Польши в качестве наблюдателей на учения ОДКБ «Боевое братство — 2023».
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Напомним, с 1 по 6 сентября на территории Беларуси должно пройти совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2023», объединяющее подготовку различных компонентов сил ОДКБ:
- учение «Взаимодействие-2023» с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе безопасности ОДКБ;
- учение с силами и средствами разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ «Поиск-2023»;
- учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2023»;
- учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медобеспечения «Барьер-2023» (в Беларуси пройдет впервые).
Как ранее рассказывали в Минобороны Беларуси, планируют задействовать полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.
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