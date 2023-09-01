Польша, "предварительно", отказалась наблюдать за учениями ОДКБ в Беларуси — Минобороны

Опубликовано: 01.09.2023 15:06 , Обновлено: 01.09.2023

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что представители Польши "отказываются " наблюдать за учениями ОДКБ «Боевое братство-2023», которое должно пройти в нашей стране в начале сентября.

«Предварительно, представители Польши отказываются наблюдать за учениями “Боевое братство-2023”», — утверждает начальник Департамента международного военного сотрудничества министерства Валерий Ревенко.

По его словам, ранее Польша “не приглашала” наблюдателей из Беларуси на свои учения “Драгун-2021” и “Анаконда-2023”.

Как ранее писал Телеграф, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь пригласила представителей Польши в качестве наблюдателей на учения ОДКБ «Боевое братство — 2023».

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Напомним, с 1 по 6 сентября на территории Беларуси должно пройти совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2023», объединяющее подготовку различных компонентов сил ОДКБ:

учение «Взаимодействие-2023» с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе безопасности ОДКБ;

учение с силами и средствами разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ «Поиск-2023»;

учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2023»;

учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медобеспечения «Барьер-2023» (в Беларуси пройдет впервые).

Как ранее рассказывали в Минобороны Беларуси, планируют задействовать полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

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