Сотовых операторов обязали предоставлять военкоматам и КГБ номера белорусов. Зачем?

Опубликовано: 28.02.2024 12:42 , Обновлено: 28.02.2024

Палата представителей приняла во втором чтении поправки в законы по вопросам национальной безопасности, сообщил Sputnik. Эти оправки коснулись сотовых операторов изменения возрастного порога, службы по контракту, военнообязанных женщин, оборонных работ в мирное время. А еще добавили термин «аппарат усиления».

Новация обязала сотовых операторов предоставлять военкоматам и областным управлениям КГБ телефонные номера военнообязанных. Для того чтобы «высылать SMS-повестки, которые будут считаться официальным уведомлением» .

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Кроме того, на три года повысился возрастной порог для военнообязанных женщин, которые числятся в запасе (кроме прапорщиков, мичманов или офицеров): с 45 до 48 лет. Возраст постановки на учет в военкомате для юношей тоже увеличили – с 16 до 17 лет.

Еще одна новая норма – работы оборонного характера. Указано, что в мирное время в них смогут принимать участие граждане не младше 16 лет: «они будут добровольными, с сохранением места работы, должности и среднего заработка».

Изменились и нормы службы по контракту. Если человек по ряду требований для нее не подходит, его смогут взять на службу «в целях обеспечения интересов обороны и национальной безопасности по решению президента Республики Беларусь». В том числе разрешили брать на службу тех, кто имеет судимость или еще отбывает наказание .

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В документе также прописано «возмещение расходов для некоторых граждан на проезд к военкомату или другому подобному органу “в порядке и размерах, установленных законодательством для работников, направляемых в служебные командировки”».

Добавился новый термин – «аппарат усиления». Он означает граждане, которых привлекают для помощи военкоматам и органам госбезопасности во время призыва.

Депутаты Палаты представителей рассмотрели законопроект во втором чтении. Это означает, что теперь он будет направлен на утверждение в Совет Республики. Далее документ должен подписать глава государства.

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси внесли изменения в порядок назначения и выплаты пособия тем гражданам, которые были уволены с военной службы, но пока служили, заболели или получили травмы.

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