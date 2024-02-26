Изменения в тарифах, замена услуг и бесплатное подключение. Что нужно успеть до весны абонентам А1, Life:) и МТС?
Мобильные операторы Беларуси подготовили изменения и новации, которые пообещали ввести весной. А кое-какие уже вступили в силу. Объявили об отмене некоторых услуг, об изменении способов авторизации, об истечении срока акций и другом. Что нужно успеть абонентам в ближайшие дни?
А1
С началом весны изменятся условия предоставления услуги «Smart-рассылка», сообщили на портале оператора. Смысл этой услуги в том, что бизнес может отправлять клиентам по Viber и SMS сообщения с единой и безопасной платформы. С 1 марта поменяются тарифы за одно сообщение.
Вот стоимость в рублях с НДС:
- 1 сообщение внутри сети – 0,029;
- 1 сообщение в сети других операторов РБ – 0,033;
- 1 сообщение во все сети операторов РБ (общая рассылка) – 0,031;
- 1 сообщение в сети зарубежных операторов (кроме РФ) – 0,65.
Компания А1 также сообщила о прекращении обслуживания абонентов по архивным услугам сервиса «Wi-Fi для бизнеса». В него входят «Обслуживание точки доступа», «Аренда портала авторизации», «Персонализация портала авторизации» и «Персонализация точки доступа». Клиентов, которые пользуются этой услугой, автоматически переведут на другие альтернативные услуги, в зависимости от технических особенностей, уточнили на портале.
Также А1 уведомил, что с 1 марта перестанет быть доступна услуга «Координатор». Ее оператор предоставлял, чтобы определить местоположение человека.
Еще с весны абоненты А1 будут входить в личный кабинет по-новому.
«Изменения связаны с расширением способов авторизации в личном кабинете для клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих ремесленную деятельность, и самозанятых», – уточнил мобильный оператор.
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Life:)
Мобильный оператор «со смайликом» уведомил, что с 1 марта для корпоративных клиентов услуга «За границу 60» будет заменена новой – «За границу». При этом пообещали, что стоимость услуги не изменится.
«Новация позволит сократить расходы на связь в роуминге: уменьшится интервал тарификации мобильного интернета – с 10 КБ до 1 КБ и станут дешевле звонки», – сообщили на портале.
И попросили пометить, что после получения сообщения о назначении новой услуги нужно будет перезагрузить смартфон.
Life:) также уведомил, что с 4 марта закроет акционное подключение на тарифный план «Старт». То есть, активировать купленные по акциям SIM-карты необходимо по 4 марта включительно.
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МТС
У этого мобильного оператора в самом разгаре акция: возможность подключить 120 телеканалов бесплатно на 30 дней. Надо успеть до 10 марта.
Ранее Телеграф писал, что белорусские мобильные операторы МТС, life:) и А1 предупредили своих клиентов о ряде важных изменений во второй половине февраля. Это закрытие некоторых услуг и тарифных планов, введение новых, а также изменения по кабельному телевидению и услугам телефонии.
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