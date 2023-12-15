Если заболели на службе. В Беларуси сообщили, что изменят выплату пособия уволенным срочникам

💼 Официально

Опубликовано: 15.12.2023 18:41 , Обновлено: 15.12.2023

В Беларуси внесли изменения в порядок назначения и выплаты пособия тем гражданам, которые были уволены с военной службы, но пока служили, заболели или получили травмы.

Соответствующее Постановление Совмина №870 опубликовали 14 декабря. Но в силу оно вступает с 1 июля 2024 года, сообщили на Национальном правовом портале.

Минобороны Беларуси приказало ПВО выдвинуться в «назначенные районы»

Вот три изменения.

Сейчас размер пособия равен 50 процентам наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала, предшествующих месяцу, за который делают выплату. А по новым правилам, по информации источника, она будет равна минимальной месячной зарплате (с учетом ее индексации) за месяц, предшествующий месяцу появления права на такое пособие.

Сегодня для назначения и выплаты пособия нужна справка из центра занятости по месту жительства о неполучении пенсии по инвалидности, а впоследствии областные военкоматы будут получать такие сведения в электронном виде, сообщили на портале.

Наконец, если сейчас действует формулировка, что пособие выплачивается «в текущем месяце за прошедший месяц», то, как указали в документе, потом будет действовать другая: «единовременно за весь период временной нетрудоспособности, указанный в справке о временной нетрудоспособности, имевший место в течение 120 календарных дней со дня, следующего за днем окончания состояния гражданина на военной службе».

Ранее Телеграф писал, что Министерство обороны Беларуси объявило о привлечении ранее служивших военнообязанных белорусов к очередной проверке в войсках. На этот раз проверять по распоряжению командующего войсками Западного оперативного командования решили танковый батальон одной из механизированных бригад.

Минобороны объявило о «привлечении военнообязанных» белорусов. Где и когда?