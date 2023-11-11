Суд оштрафовал минчанина на 5,5 тыс. за уклонение от армии. А служить теперь придётся?

Опубликовано: 11.11.2023 17:34 , Обновлено: 11.11.2023

В прокуратуре Минской области 11 ноября рассказали об уголовном деле в отношении 19-летнего молодого человека, которого обвинили в уклонении от призыва на воинскую службу. Суд рассматривал его в рамках выездного заседания, прямо в здании военкомата Минского района и в присутствии других призывников.

В прокуратуре пояснили, что обвиняемый состоял на учете в военном комиссариате и прекрасно знал об уголовной ответственности за “уклонение от мероприятий по призыву”. Несмотря на это, получив повестку с требованием явиться в военный комиссариат 5 мая 2023 года для отправки на срочную воинскую службу, молодой человек не явился в военкомат ни в назначенный день, ни до окончания всего срока весенней призывной кампании. При этом уважительных причин на это у него, как утверждают в прокуратуре, не было.

В ходе судебного разбирательства несостоявшийся призывник полностью признал свою вину и “раскаялся в содеянном”, заявили в прокуратуре. Тем не менее, от наказания молодого человека это не спасло: суд Минского района вынес обвинительный приговор и на основании части 1 статьи 435 Уголовного кодекса приговорил его к штрафу в 150 базовых величин (сегодня это 5550 рублей ).

В прокуратуре отметили, что приговор пока не вступил в законную силу, и молодой человек может ещё обжаловать его и подать апелляцию. А вот от призыва в армию, вопреки расхожему мнению, судимость по данной статье “уклониста” не убережёт.

“Наличие судимости за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу не освобождает от прохождения такой службы в дальнейшем – после истечения срока судимости за данное преступление гражданин Республики Беларусь в возрасте до 27 лет будет подлежать новому призыву”, - пояснили в прокуратуре Минской области.

Ранее Телеграф рассказывал, что Совет министров Беларуси предложил законодательно закрепить возможность вызова белорусских призывников в военкомат посредством СМС-сообщений. Представляя законопроект в парламенте, первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, возглавляющий Генеральный штаб Вооруженных сил страны, пояснил, когда именно предлагается прибегать к этому способу рассылки повесток.

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Кроме того, в данном законопроекте, который уже принят в первом чтении нижней палатой белорусского парламента, предусмотрена норма, обязывающая белорусов, состоящих на воинском учёте, информировать военкомат об изменении своего абонентского номера в сети операторов электросвязи в недельный срок. В противном случае молодым людям пригрозили административным наказанием.

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