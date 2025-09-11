Социолог в эфире ОНТ назвал закрытие Польшей границ «позитивным сигналом» для «налаживания отношений» между странами

🎤 Мнение

Опубликовано: 11.09.2025 20:36 , Обновлено: 11.09.2025

Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров считает, что полное закрытие Польшей границ является «позитивным сигналом». По его мнению, это указывает на возможное будущее улучшение отношений между двумя странами. Такая оценка, озвученная в эфире гостелеканала ОНТ, вызвала удивление у ведущего программы Марата Маркова, однако эксперт пояснил свою мысль.

По мнению Макарова, действия Варшавы следует рассматривать не тактически, а стратегически. Он призвал не смотреть на сиюминутные «демонстративные шаги», сравнив это с индийской поговоркой, согласно которой «собака смотрит на палку, а тигр — на того, кто ей машет».

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Социолог предположил, что нынешние действия польских властей — это подготовка переговорных позиций и накопление «портфеля для торга», который затем можно будет использовать для шагов по нормализации.

Причину такого поведения он видит во «внутренних противоречиях» самой Польши. Как полагает Макаров, страна делает выбор между курсом на европейскую солидарность и синхронизацией своей политики с США, что, по его словам, подтверждалось и недавней встречей польского президента Навроцкого с Дональдом Трампом.

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Именно эти противоречия, по мнению директора БИСИ, и приводят к резким действиям, которые, однако, могут быть прелюдией к диалогу. Макаров озвучил предположение, что в ближайшее время возможна разрядка и «вполне возможно налаживание отношений» с Польшей.

Напомним, Польша решила полностью приостановить движение через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска на границе с Беларусью с 01:00 12 сентября. Решение принято «до дальнейшего уведомления».

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