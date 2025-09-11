В ГПК ответили, как будут работать белорусские пограничники на границе с ЕС с 12 сентября

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Опубликовано: 11.09.2025 19:48 , Обновлено: 17.09.2025

Польша полностью закрывает границу с Беларусью ночью 12 сентября. В ответ белорусская пограничная служба готовится к увеличению потоков на литовском и латвийском направлениях, сообщили в Государственном пограничном комитете.

Как заявил агентству БелТА официальный представитель ГПК Антон Бычковский, ведомство готово к росту нагрузки на оставшиеся пункты пропуска. «К увеличению очередей мы готовы, но всё будет зависеть от эффекта бутылочного горлышка, которое сейчас наблюдается в связи с тем, как работает сопредельная сторона», — сказал он.

Усиление перед закрытием

За несколько часов до полного закрытия границы на выезд из Беларуси в Польшу увеличились очереди. По данным ГПК на 20:00, в пункте пропуска «Брест» выезда ожидали 1 670 легковых автомобилей и 14 автобусов .

Чтобы пропустить максимальное количество транспорта, смены в «Бресте» и грузовом погранпереходе « Козловичи » (там сейчас 170 большегрузов) были усилены на 50%, заявили в ГПК.

Очереди фиксируются и на литовском направлении: в « Каменном Логе » — 290 легковых авто и 350 фур, в « Беняконях » — 190 легковых и 370 грузовиков.

В « Григоровщине » на пути в Латвию очередей нет.

Беларусь свои пункты пропуска не закроет

Несмотря на решение Варшавы, белорусская сторона не планирует закрывать пункты пропуска со своей стороны. «Готовы возобновить функционирование и оформление <…> в любой момент с возобновлением контрольной деятельности сопредельной стороны», — заявил Бычковский.

Он напомнил, что такой ситуации, когда Польша полностью прекращает международное сообщение, «ещё не было в истории суверенной Беларуси».

В ГПК также разъяснили, что если кто-то успеет пройти белорусский пограничный контроль на выезд, но не сможет въехать в Польшу из-за остановки движения, ему придётся пройти контроль на въезд обратно в Беларусь.

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Реакция Литвы

Опасения по поводу перегрузки разделяют и в Вильнюсе. В МВД Литвы заявили, что закрытие границы Польшей может привести к перегрузке литовских пунктов пропуска. По оценкам ведомства, ежедневно через Польшу в Беларусь проезжало около 1200 грузовиков, а теперь значительная часть этого потока теперь может направиться через Литву, передали литовские медиа.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сообщил, что полиция будет усиленно регулировать движение у границы, а при необходимости власти готовы «ограничить въезд транспорта на территорию Литвы».

Напомним, Польша с 01:00 12 сентября (по минскому времени) «до дальнейшего уведомления» приостанавливает движение через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска на границе с Беларусью.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что это решение принято в связи с предстоящими совместными российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября.

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