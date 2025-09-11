В Кабмине Польши намекнули на "поворотный момент" в отношениях с Беларусью

Опубликовано: 11.09.2025 20:16 , Обновлено: 11.09.2025

Заместитель министра обороны Польши Станислав Взёнтек заявил 11 сентября, что последние события в Беларуси дали ему надежду на изменение отношений с Беларусью. В то же время, он сделал оговорку насчёт ближайших перспектив .

«Я бы очень хотел, чтобы это стало поворотным моментом в отношениях с Минском», — сказал заместитель министра национальной обороны Станислав Взёнтек из «Новых левых», комментируя радиостанции TOK FM освобождение более 50 заключённых в четверг 11 сентября.

Впрочем, он все равно напомнил, что Минск начинает учения «Запад-2025» в тесном сотрудничестве с Россией. Что в Польше считают признаком угрозы ее безопасности.

На вопрос, действительно ли он верит в сказанное, чиновник ответил, что «хотел бы верить». По словам польского политика, «любая попытка открыться для таких возможностей — это хорошая попытка».

«Посмотрим, насколько это эффективно, потому что мы знаем, что президент Трамп также пытался связаться с президентом России, и, как видите, это не сработало; наоборот, произошла эскалация», — добавил Взёнтек.

“Ни политзаключённые, ни вообще заключённые не нужны”

В свою очередь, Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг после переговоров с представителем Белого дома и советником Трампа Коулом заявил, что ему «ни политзаключённые, ни вообще заключённые не нужны».

Лукашенко пообещал, что готов рассматривать дальнейшие шаги: «И если будет хоть малейшая возможность к освобождению отдельных людей, тем более они их забирают туда в Европу или куда-то, — пожалуйста».

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В то же время, постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада у Лукашенко заявил, что между Минском и Вашингтоном накопился «ряд вопросов санкционного характера», которые мешают нормализации обещанной США, которые те увязали с освобождением заключённых.

“Правильные решения”

Так, спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске заявил о желании Вашингтона “нормализовать двусторонние отношения”, но потребовал от Минска “правильные решения”.

“Снятие санкций, о котором мы сейчас сегодня здесь на встрече с вами объявили, это только начало. И если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным заключенным, я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации”, - пояснил Коул на встрече с Лукашенко.

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