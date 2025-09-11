Снимет ли ЕС санкции против Беларуси вслед за США? Президент Литвы назвал условия

Опубликовано: 11.09.2025 15:52 , Обновлено: 11.09.2025

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал освобождение 52 заключённых из белорусских тюрем, выпущенных после очередного визита американской делегации в Минск. Среди освобождённых оказались иностранцы, в том числе шесть литовцев. Науседа объяснил, последует за этим снятие европейских санкции, как это пообещали сделать власти США.

Освобождение более полусотни заключённых Науседа назвал “огромным дипломатическим успехом для Америки и всех нас”, говоря от имени Литвы, как члена Европейского союза.

“В любом случае, хочу отметить, что усилия США, несомненно, эффективны, поскольку вес США в международном сообществе соответствующий”, - похвалил литовский президент администрацию Дональда Трампа, но подчеркнул, что о снятии санкций со стороны Европейского союза пока речи не идёт.

“Ни о каком обмене “людей на санкции” речи быть не может. С этой точки зрения никакого обмена быть не может”, — подчеркнул Науседа, заявив, что те факторы, из-за которых Европейский союз в своё время ввёл санкции против официального Минска, пока не были устранены. По его словам, в белорусских тюрьмах по-прежнему остаются заключённые - граждане иностранных государств, в том числе Литвы.

При этом Науседа назвал освобождение заключённых “позитивным сигналом” со стороны белорусских властей и выказал мнение, что Минск, “вероятно, не ожидает каких-либо особых уступок взамен”.

Статкевич вышел на свободу — РБК

Лукашенко назвал «экономическим терроризмом» санкции ЕС против Беларуси

В августе этого года, как сообщал Telegraf.news, Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал “экономическим терроризмом” европейские санкции и обвинил “коллективный Запад” в “лицемерии”. Такую оценку санкционной политике Европейского союза и их союзников в отношении Беларуси и Ирана глава белорусского государства дал 20 августа в ходе переговоров с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом в Минске.

Лукашенко назвал «экономическим терроризмом» санкции ЕС против Беларуси

А чуть ранее Министерство иностранных дел Беларуси обвинило западных политиков в “профессиональной слепоте” и призвало к восстановлению полноценных добрососедских отношений с Республикой. Такие призывы прозвучали на фоне заявлений представителей ряда стран Евросоюза по случаю очередной годовщины президентских выборов в Беларуси 2020 года.

МИД Беларуси призвал западные страны «прозреть», открыть границы и снять санкции