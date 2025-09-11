Статкевич вышел на свободу — РБК

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Опубликовано: 11.09.2025 15:26 , Обновлено: 11.09.2025

Белорусский политик Николай Статкевич вышел на свободу по помилованию Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщило российское издание РБК.

Обновлено Пока неясно, покинул ли освобожденный политик Беларусь. Российское издание убрало упоминание о том, что он находится в Литве.

Николай Статкевич в декабре 2021 года был приговорён к 14 годам лишения свободы за преступления экстремистской направленности. Вместе с ним, по сведениям РБК, на свободу вышел и философ Владимир Мацкевич.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила ТАСС, что в общей сложности Глава государства сегодня помиловал 52 человека. Решение он принял «исходя из принципов гуманизма». Также, по её словам, учитывались возраст осуждённых, состояние здоровья и вопросы воссоединения семей.

Эйсмонт уточнила, что в числе помилованных — «лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ».

Она также заявила, что «все они сегодня покинули территорию Республики Беларусь».

Напомним, ранее стало известно о помиловании 14 иностранных граждан, осуждённых за экстремизм.

Лукашенко помиловал 52 осуждённых за экстремизм и шпионаж