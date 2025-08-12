МИД Беларуси призвал западные страны "прозреть", открыть границы и снять санкции

Опубликовано: 12.08.2025 07:34 , Обновлено: 12.08.2025

Министерство иностранных дел (МИД) Беларуси 11 августа обвинило западных политиков в "профессиональной слепоте" и призвало к восстановлению полноценных добрососедских отношений с Республикой. Такие призывы прозвучали на фоне заявлений представителей ряда стран Евросоюза по случаю очередной годовщины президентских выборов в Беларуси 2020 года.

Заявления европейский чиновников в МИДе назвали “однотипными” и “имитирующими бурную деятельность”, при этом с реальной ситуацией в Беларуси, по мнению дипломатов, они “не имеют ничего общего”.

В МИД упрекнули западных политиков в том, что они “уже давно закрывают глаза на собственные системные проблемы”, а также на “очевидные грубые нарушения норм демократии, верховенства закона и прав человека” в самом Евросоюзе и в “подконтрольных” ему странах, а также “игнорируют подлинные интересы своих государств и их граждан”.

“Расцениваем опубликованные заявления как очередное подтверждение несостоятельности и профессиональной слепоты европейской внешней политики и отчаянную попытку оправдаться перед собственными налогоплательщиками за потраченные сотни миллионов на сомнительные проекты “демократической” помощи Беларуси”, - заявили белорусские дипломаты.

Своих западных коллег они призвали “наконец прозреть”, пересмотреть свою восточноевропейскую стратегию работы и отказаться от “агрессивной политики бессмысленных санкций и насильственной “демократизации”.

“В общих интересах ЕС и Беларуси как можно скорее восстановить полноценные добрососедские отношения, включая равноправный и уважительный диалог, взаимовыгодное сотрудничество, обеспечение свободы торговли, транзита и трансграничной мобильности граждан, в целях укрепления мира и безопасности в европейском регионе”, - подчеркнули в МИД.

На госТВ заявили о возможном создании новой политсилы из уехавших белорусов

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в минувшие выходные в Варшаве прошло мероприятие, организованное представителями белорусской эмиграции, нацеленное, по мнению МИДа, на “нанесение ущерба Республике Беларусь”. В связи с этим Временному поверенному в делах Польши в Беларуси в МИД вручили ноту протеста.

СК объявил об арестах имущества и обысках у 207 белорусов, живущих за границей