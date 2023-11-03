СК Беларуси обвинил латвийских чиновников в "еврофашизме", расизме и организации "карательных батальонов ЕС". Что случилось?

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Опубликовано: 03.11.2023 10:21 , Обновлено: 03.11.2023

Следственный комитет Беларуси (СК) 3 ноября сообщил, что завел уголовное дело в отношении "должностных лиц" в соседней Латвии. СК утверждает, что некие "латвийские наемники" относились к нелегалам, шедшим с территории Беларуси, с "особой жестокостью".

“Последователи еврофашизма на системной основе осуществляют незаконную депортацию, акты жестокости и насилия, вооруженное вытеснение, пытки и издевательства в отношении иностранцев”, - заявили в Следственном комитете, уточнив, что таким образом, по их мнению, латвийские чиновники нарушают различные международные конвенции.

Там обвинили Латвию в том, что некоторые нелегалы умирают в попытках пересечь границу, “а их тела выбрасывают за забор карательные батальоны Евросоюза”.

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В связи с такими обвинениями, в Главным следственным управлением СК РБ возбудили уголовное дело по статье 128 (преступления против безопасности человечества) Уголовного кодека Республики Беларусь. В ведомстве утверждают, что жертвами на границе с Латвией стали 12 нелегальных мигрантов (погибли).

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В СК заявили, что считают, что в Латвии “должностные лица” продвигают “идеи расового превосходства и авторитаризма”. В белорусском ведомстве утверждают, что латвийские чиновники “считают, что европейская культура и нация являются высшими и должны быть защищены от влияния других культур и народов, которые не соответствуют их представлениям о «чистоте» нации”.

Каким образом в СК Беларуси пришли к выводам о распространении и пропаганде “идей расового превосходства” в Латвии, там не уточнили, но поделились списком своих же публикацией в официальном тг-канале о происшествиях на границе.

В Латвии пока не комментировали заявления СК Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что правительство Беларуси 2 ноября объявило о запрете ввоза и продажи на территории Беларуси некоторых товаров из Латвии. В пресс-службе правительства подчеркнули, что расширение перечня запрещенных товаров — “ответная мера” на решение властей Латвии закрыть автомобильный пункт пропуска “Силене” (с белорусской стороны — “Урбаны”) на границе с Беларусью.

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Тем временем, Александр Лукашенко 27 октября заявил, что не считает Беларусь “отстойником”, а потому пообещал не останавливать мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в ЕС через границу Беларуси, и которым там, по его словам, грозит смерть.

«Наша позиция светлая и понятная: мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем. Тем более вы их позвали. Пусть идут», — заявил Александр Лукашенко.

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