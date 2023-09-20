Колючая проволока и бетонные блоки – Латвийские пограничники показали, как перекрыли КПП «Силене-Урбаны»

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Опубликовано: 20.09.2023 12:55 , Обновлено: 20.09.2023

Государственная пограничная служба Латвии продемонстрировала, какие "необходимые меры" она предприняла для закрытия пограничного пропуска "Силене" на границе в Беларусью. Работа КПП была прекращена в 20:00 19 сентября.

Латвийское ведомство на своей официальной странице в Facebook опубликовало фотографии, на которых видно, как пограничники с помощью спецтехники перекрывают дорогу, соединяющую белорусские “Урбаны” и латвийский “Силене”, бетонными блоками, размещенными в два ряда. Поверх них дополнительно растянули колючую проволоку.

Фото: Госпогранслужба Латвии

Напомним, правительство Латвии приняло решение с 19 сентября закрыть КПП “Силене — Урбаны” на границе с Беларусью, аргументировав это “соображениями безопасности” и ссылаясь на “большое количество случаев незаконного пересечения границы между Латвией и Беларусью” и “необходимость перераспределения ресурсов”.

Латвия закрыла КПП «Силене» на границе с Беларусью

После закрытия этого КПП пересечь белорусско-латвийскую границу можно только в единственном действующем погранпереходе “Патерниеки-Григоровщина”.

ГТК: Латвия установила ограждения у КПП «Силене» на границе с Беларусью