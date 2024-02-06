Вильнюс рассказал, сколько в 2023 году белорусы ездили в Литву, а литовцы в Беларусь

Опубликовано: 06.02.2024 16:13 , Обновлено: 06.02.2024

Национальный центр кризисного управления, который является структурным подразделением канцелярии правительства Литвы, озвучил данные о том, сколько раз белорусы ездили в Литву в 2023 году и, соответственно, литовцы - в Беларусь. По их данным, в прошлом году белорусско-литовскую границу пересекло на 25,5% больше человек, чем годом ранее.

По данным Национального центра кризисного управления, в 2023 году на государственной границе с Беларусью литовские пограничники проверили почти 3,9 млн человек, из них 66% - это граждане Беларуси. То есть получается, что в Литву за год въехало почти 2,6 млн белорусов.

Одновременно с этим число литовцев, въезжающих в Беларусь, по данным Центра, уменьшилось на 13,4% по сравнению с 2022 годом - до 684 тыс. человек.

“Поток граждан Литвы во всех КПП, расположенных на границе с Беларусью, сократился примерно на 13,4%, а число уникальных лиц достигло почти 62 тысяч и снизился на 17,5%. Взрослые граждане Литвы пересекали границу в среднем 11 раз в год”, - процитировало данные Центра литовское издание lrt.lt.

Наиболее популярным у литовцев пунктов пропуска для въезда в Беларуси назвали “Шальчининкай” (с белорусской стороны - “Бенякони”) и “Лаворишкес” (“Котловка”). Последний, напомним, Комиссия по национальной безопасности Литвы 6 февраля предложила закрыть на ряду с КПП «Райгардас» («Привалка») для пешеходов, велосипедистов и любых других видов транспорта, а также для перемещения товаров.

В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Беларусью. Какие?

Ранее Телеграф рассказал, почему литовцы, по словам самих сотрудников местной таможни, стали в разы реже ездить за продуктами в Беларусь, а также за чем на шоппинг катаются в Вильнюс белорусы.

Литовцы рассказали, почему перестали ездить за продуктами в Беларусь. А что оттуда возят белорусы?

Тем временем правительство Литвы 31 января одобрило предложение продлить ограничения, действующие в отношении граждан России, еще на один год, а также ужесточить проверку прибывающих в страну белорусских граждан.

Правительство Литвы приказало пограничникам проводить «детальную проверку» белорусов