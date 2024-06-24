Лукашенко назначил нового начальника управления теробороны и раздал генеральские погоны

💼 Официально

Опубликовано: 24.06.2024 19:40 , Обновлено: 24.06.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня произвел кадровые назначения в Вооруженных Силах (ВС). В частности, глава государства назначил нового начальника управления территориальной обороны и руководителя главной военной инспекции ВС. Кроме того, Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий.

Так, начальником главной военной инспекции ВС назначен полковник Дмитрий Стрешинский. Он занимал пост начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника Генерального штаба ВС.

Теперь эту должность займет полковник Андрей Кравченко, рассказали в пресс-службе президента.

Также Лукашенко присвоил:

воинское звание генерал-майора - полковникам Александру Быкову, Игорю Козлову, Вадиму Сурову, Руслану Чехову,

специальное звание генерал-майора внутренней службы - полковнику внутренней службы Сергею Салановичу,

специальное звание генерал-майора юстиции - полковнику юстиции Алексею Алешкевичу,

персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга - начальнику Гомельской таможни Андрею Мисюченко.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 23 мая глава государства назначил генерал-майора Павла Муравейко начальником Генштаба ВС — первым заместителем министра обороны Беларуси. “Начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность… Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба”, - отметил при назначении Лукашенко.

Лукашенко назначил генерала Муравейко главой Генштаба ВС Беларуси. Кто это такой?