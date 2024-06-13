Лукашенко назначил двух новых министров, главу ОНТ и не только. Кто занял должности?

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Опубликовано: 13.06.2024 13:00 , Обновлено: 13.06.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в четверг, 13 июня, несколько кадровых назначений. Глава государства назначил нового министра информации, руководителя Министерства труда и социальной защиты, председателя правления гостелеканала ОНТ, помощника по Минской области и не только.

Так, новым министром информации стал Марат Марков. До этого, начиная с 2017 года, он возглавлял ОНТ.

Главой Минтруда и соцзащиты Лукашенко назначил Наталию Павлюченко, с 2021 года она была первым заместителем руководителя этого ведомства.

Игорь Луцкий - новый председатель правления ЗАО “Второй национальный телеканал” (ОНТ). С апреля 2021 года Луцкий был на посту заместителя главы Администрации президента.

Своим помощником и инспектором по Минской области Лукашенко назначил Александра Кохана, который до этого возглавлял Петриковский райисполком.

Также новый руководитель и у Академии управления при президенте. Ее ректором стал Игорь Бузовский, ранее занимавший пост замминистра информации.

Кроме того, глава государства провел назначения в дипломатическом корпусе. Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кыргызстане стал Сергей Молунов, генеральным консулом в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) - Алексей Жалдыбин, генеральным консулом в Санкт-Петербурге - Николай Рогожник.

[info_b]И это не все назначения. Новые руководители появились у некоторых райисполкомов, администраций районов Минска и не только. Подробнее можно узнать на официальном интернет-портале президента. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Лукашенко в начале апреля назначил Владимира Перцова, занимавшего пост главы Мининформа, заместителем главы Администрации президента. Глава государства тогда поручил ему “подтянуть, привести в порядок средства массовой информации все”, а также идеологическую работу.

«Привести в порядок СМИ» — Лукашенко назначил министра информации заместителем главы своей администрации