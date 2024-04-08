"Привести в порядок СМИ" - Лукашенко назначил министра информации заместителем главы своей администрации

Опубликовано: 08.04.2024 12:59 , Обновлено: 08.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 апреля принял решение о назначении министра информации Владимира Перцова заместителем главы Администрации президента (АП). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В АП Перцов, по словам Лукашенко, будет курировать информационную сферу. “Идеологическая работа сегодня выходит на первый план”, - подчеркнул он.

Белорусский лидер отметил, что при назначении замглавы АП по экономике ранее он дал ему поручение “сконцентрироваться и выстроить пирамиду”.

“Много специалистов хороших - министерства, ведомства, в правительстве - и вывести на заместителя Администрации президента работу в экономике. Точно так надо подтянуть, привести в порядок средства массовой информации все, идеологическую работу и вывести на заместителя главы Администрации президента”, - рассказал Лукашенко.

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Президент назначил Владимира Перцова на должность министра информации в апреле 2021 года. С 2010-го по 2021-й он возглавлял представительство межгосударственной телерадиокомпании “Мир” в Беларуси, до этого был директором дирекции вещания телеканала РТР-Беларусь ЗАО «Столичное телевидение».

В 1996 году Перцов окончил художественно-графический факультет Витебского государственного университета имени Петра Машерова, в 2007-м — Академию управления при президенте Беларуси.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что Лукашенко назначил Александра Егорова на должность заместителя главы АП. Ранее он занимал пост председателя правления Банка развития Беларуси.

Лукашенко назначил нового заместителя главы своей Администрации