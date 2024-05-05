«Рыльце в пушку» - Алейник обвинил Литву в финансировании «околовоенных формирований», которые «готовят теракты» в Беларуси

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Опубликовано: 05.05.2024 09:40 , Обновлено: 05.05.2024

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник обвинил власти Литвы в том, что они "попустительствуют", а также "фактически поддерживают и финансируют" подготовку неких "околовоенных формирований", целью которых, по его словам, является "свержение законной власти на территории Республики Беларусь". Комментируя реакцию Вильнюса на аналогичные обвинения со стороны главы белорусского КГБ, Алейник заявил, что у литовских властей "рыльце-то в пушку".

В интервью российскому агентству РИА “Новости” Алейник сообщил, что белорусская сторона “владеет информацией” о подобном “попустительстве” и “поддержке” со стороны литовских властей незаконных военизированных формирований, “ставящих своей целью использование террористических, экстремистских видов деятельности” в отношении Беларуси.

По словам главы белорусского МИД, такая позиция Вильнюса может иметь эффект бумеранга, поскольку, по его словам, “рано или поздно любые экстремистские или террористические формирования начинают играть в свою игру”, в том числе против тех государств, “которые занимались поддержкой и финансированием их деятельности”. В связи с этим он рекомендовал литовским политикам “перестать поддерживать экстремистов” и предупредил их об ответственности за подобные действия.

“Любые пересечения красных линий в этой части будет сопряжено с ответственностью, в том числе, в их ответственностью за ту помощь, то финансирование, за ту поддержку, которую они оказывают этим военным формированиям”, - заявил Алейник.

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Министр иностранных дел также прокомментировал реакцию литовских коллег на недавние заявления главы Комитета государственной безопасности Беларуси (КГБ) Ивана Тертеля, который, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания, заявил, что белорусские спецслужбы предотвратили удары беспилотников с территории Литвы по объектам в Минске. Глава КГБ также обвинил власти Литвы и Польши в том, что на их территории “радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критическим объектам” на территории Беларуси.

Тертель заявил, что КГБ предотвратил атаки на Минск боевых дронов из Литвы

После этих заявлений МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах Беларуси. Там заявили, что обвинения белорусских спецслужб “не имеют ничего общего с реальностью”, а также потребовали немедленного опровержения заявлений Тертеля, которые они назвали “дезинформацией”.

“Нам кажется, что столь эмоциональная реакция МИД Литвы базируется на том, что рыльце-то у них в пушку, и об этом свидетельствуют факты подготовки и финансирования околовоенных военизированных формирований на территории Литвы”, - прокомментировал такую реакцию Вильнюса Алейник.

Ранее Telegraf.news сообщил, что представители литовской армии 25 апреля категорически отвергли информацию о подготовке атак боевыми дронами на Минск с территории Литвы, озвученную главой белорусского КГБ. Майор Гинтаутас Чунис из Управления стратегическими коммуникациями Вооруженных сил Литвы назвал эти обвинения “нонсенсом”.

«Нонсенс» — В Литве отвергли обвинения КГБ Беларуси в подготовке атак дронов на Минск