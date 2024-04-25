«Нонсенс» - В Литве отвергли обвинения КГБ Беларуси в подготовке атак дронов на Минск

Опубликовано: 25.04.2024 16:56 , Обновлено: 25.04.2024

Представители литовской армии в четверг, 25 апреля, категорически отвергли обвинения в подготовке атак боевыми дронами на Минск с территории Литвы, о чём сегодня рассказал глава Комитета государственной безопасности Беларуси (КГБ) Иван Тертель. Майор Гинтаутас Чунис из Управления стратегическими коммуникациями Вооруженных сил Литвы назвал эти обвинения "нонсенсом".

Комментируя выступление Тертеля на заседании VII Всебелорусского народного собрания, Чунис назвал обвинения в готовящихся атаках беспилотников на территорию Беларуси со стороны Литвы “100%-ной дезинформацией”.

“Это нонсенс, другого слова я не могу подобрать”, - процитировал представителя литовской армии портал LRT.

Такое же мнение озвучила представитель командующего литовской армией Живиле Диджгалвене. Она назвала заявления главы белорусского КГБ “дезинформацией”, а обвинения в подготовке атак беспилотников на территорию соседнего государства “ложными”.

“Литовская армия не предпринимала и не предпринимает никаких враждебных действий против других стран”, - заверила представитель литовской армии.

Ранее Telegraf.news сообщил, что председатель Комитета государственной безопасности заявил, что белорусские спецслужбы предотвратили удары беспилотников с территории Литвы по объектам в Минске, а также что на территории Литвы и Польши «радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критическим объектам» на территории Беларуси.

Тертель заявил, что КГБ предотвратил атаки на Минск боевых дронов из Литвы