Тертель заявил, что КГБ предотвратил атаки на Минск боевых дронов из Литвы

Опубликовано: 25.04.2024 14:08 , Обновлено: 15.11.2024

В четверг, 25 апреля, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель заявил, что белорусские спецслужбы предотвратили удары беспилотников с территории Литвы по объектам в Минске. Об этом глава КГБ рассказал на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

По словам Тертеля, на территории Литвы и Польши «радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критическим объектам» на территории Беларуси.

Кроме того, по его словам, на территории Литвы в непосредственном контакте с одним из литовских «парамилитарных формирований» «разрабатываются планы по заходу для совершения терактов на территории Беларуси», в именно - Ошмянского, Сморгонского и Браславского районов, а также по «переброске и организации тайников с оружием и взрывчатыми веществами, иными средствами поражения» на территоррии Беларуси.

“Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд чекистских мероприятий, которые позволили предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах”, - заявил Тертель.

Тертель подчеркнул, что работа по данному направлению продолжается, но “детальную информацию озвучить общественности пока не представляется возможным”.

Также глава белорусского КГБ сказал, что внешняя разведка получила “документальные материалы”, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что Запад стремится к “установлению полного контроля” над территорией Беларуси и над “экономическим потенциалом и ресурсами, принадлежащими белорусскому народу”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что сейм Литвы не поддержал предложение ограничить количество поездок белорусов, которые проживают в стране, на родину. В то же время в законодательном органе обсуждают ужесточение проверки въезжающих в Литву граждан Беларуси. Об этом написало издание LRT.

Сейм Литвы решил не лишать белорусов ВНЖ за поездки на родину чаще одного раза в три месяца