Российские военные начнут прибывать в Беларусь в ближайшие дни - Минобороны

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Опубликовано: 14.10.2022 18:29 , Обновлено: 14.10.2022

Заместитель начальника Генштаба Виктор Тумар 14 октября сообщил, что российские войска начнут прибывать в Республику в ближайшие дни.

“С ними будут проводиться плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства», - сообщил белорусский полковник.

Виктор Тумар уточнил, что основу региональной группировки всё-таки будут составлять Вооружённые Силы Республики Беларусь “по штату мирного времени”, а дополнять будут некие “отдельные воинские формирования” из России. Представитель белорусского Генштаба не уточнил, какое количество их будет.

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В то же время, полковник рассказал, что группировка будет использоваться “для снижения военной активности в приграничных с нами районах”. Правда, до сих пор неясно, кто будет командовать региональной группировкой - белорусский или российский офицер.

Сегодня же Александр Лукашенко в Астане назвал примерную численность нового совместного белорусско-российского формирования.

По его словам, это будет 70 тыс. белорусских военнослужащих. “Ну, я думаю, что 10-15 тыс. от России требовать сейчас не надо. Потому что хватает там проблем других. Вы знаете, каких. Поэтому вот сейчас будем исходить из этого. Мы готовим ребят”, - завиал он. Таким образом, предварительно россиян должно приехать не более 10 тыс.

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Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукшенко и Владимир Путин решили развернуть общую «региональную группировку войск» Беларуси и России. Об этом сообщил 10 октября на совещании с военными и силовиками сам Лукашенко. Кроме того, он обвинил Украину в подготовке удара по Беларуси, а НАТО — в рассматривании варианта применить ядерное оружие.

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