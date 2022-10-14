Глава ГПК Беларуси предложил украинцам отвести от границы войска

Опубликовано: 14.10.2022 15:32 , Обновлено: 14.10.2022

Командующий пограничными войсками Беларуси Анатолий Лаппо 14 октября заявил, что Украине следует отвести от границы терроборону и военнослужащих.

По словам белорусского генерала, на границе с Украиной часто появляются

”люди без опознавательных знаков”. Из-за этого белорусские пограничники несут службу в “усиленном режиме”.

“Кроме этого, были ситуации провокаций и оскорбления наших государственных символов”, — пожаловался глава ГПК Беларуси Анатолий Лаппо.

Поэтому он предложил украинцам отвести от границы всех, кроме пограничников.

“Чем меньше военнослужащих, кроме пограничников, на границе, тем меньше и предпосылок для конфликтов”, – сказал Анатолий Лаппо.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Погранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо пожаловался, что он и его подчинённые испытывают давление на границе с Украиной. Да и на польской спокойно служить им не дают.

В то же время, Украина обвиняет власти Беларуси в содействии России во время вторжения России. В том числе и предоставлении территории для нападения в феврале, плюс для размещения самолётов и ракетных установок для обстрелов Украины.

А военный эксперт из Украины Николай Сунгуровский выразил мнение, что Россия готовит масштабное наступление, в том числе и с территории Беларуси.

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