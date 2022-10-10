Лукашенко согласился создать общую группировку войск Беларуси и России

Опубликовано: 10.10.2022 12:22 , Обновлено: 10.10.2022

Александр Лукшенко и Владимир Путин решили развернуть общую «региональную группировку войск» Беларуси и России. Об этом сообщил 10 октября на совещании с военными и силовиками сам Лукашенко. Кроме того, он обвинил Украину в подготовке удара по Беларуси, а НАТО — в рассматривании варианта применить ядерное оружие.

По его словам, причиной стало «обострение на западных границах Союзного государства».

Лукашенко сообщил, что эту группировку задействуют, если «уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас».

«Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — сказал он.

«Крымский мост им покажется цветочками»

Также Лукашенко утверждает, что Киев готовил удар по Беларуси:

«Как было заявлено: “Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2”. Мой ответ был прост: “Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории».

По его словам, украинцам не нужно наносить удары по Беларуси:

«Ну, зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них - на северных? Ну, зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел. Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью».

«Вплоть до ядерного удара»

Кроме того, он убежден, что НАТО и некоторые страны Европы «рассматривают варианты возможной агрессии против Беларуси вплоть до нанесения ядерного удара»:

«Ситуация вокруг Беларуси, мы уже констатировали, остается напряженной. Тем более на Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно».

А еще Лукашенко повторил фразу, которую говорил не раз: «Хочешь мира - готовься к войне» и заявил, что «войны на территории Беларуси быть не должно».

Ранее Телеграф писал, что в МИД Украины сообщили 9 октября, что в субботу вечером украинского посла вызвали в МИД Беларуси в Минске, где вручили ноту. В ней говорилось, что Украина готовится нанести удар по Беларуси.

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А глава Погранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо пожаловался, что он и его подчинённые испытывают давление на границе с Украиной. Да и на польской спокойно служить им не дают.

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