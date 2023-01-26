Рогозин пообещал армии РФ 4 робота, способных уничтожать Abrams

Опубликовано: 26.01.2023 16:04 , Обновлено: 15.11.2024

Экс-глава «Роскосмоса», а ныне глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин пообещал поставить российским военным четыре робота «Маркер», которые якобы смогут уничтожать западные танки Abrams и Leopard в Украине.

Рогозин утверждает, что роботы будут «автоматически» определять модели боевой техники, сверяясь со встроенным электронным каталогом.

По его словам, когда Вооруженные силы Украины начнут использовать танки Abrams из США и Leopard из Германии, «Маркер» получит их образы в видимом и инфракрасном диапазонах. А далее якобы сможет распознать их и атаковать противотанковыми управляемыми ракетами.

Также глава «Царских волков» заявил, что роботы смогут выбирать очередность поражения вражеской техники в зависимости от ее значимости.

Рогозин пообещал, что отправит «Маркеры» россиянам на Донбасс в феврале. При чем, в двух модификациях: ударной и разведывательной.

К слову, «РИА Новости» уже похвалилось кадрами «перспективных» роботов:

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Напомним, президент США Джо Байден 25 января выступил в Белом доме с речью о поддержке Украины. Во время ее он объявил, что США отправят ВСУ 31 танк Abrams, из которых сформируют отдельный батальон.

А перед этим канцлер Германии Олаф Шольцпринял решение отправить Украине танки Leopard 2A6.

Кстати, ранее Телеграф собрал информацию о немецком и российском танках, чтобы понять у кого большие шансы выйти победителем в прямом боестолкновении.