Байден объявил о передаче Украине батальона танков Abrams

Опубликовано: 25.01.2023 20:18 , Обновлено: 25.01.2023

Президент США Джо Байден 25 января выступил в Белом доме с речью о поддержке Украины. Во время ее он объявил, что США отправят ВСУ 31 танк Abrams, из которых сформируют отдельный батальон.

“Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты передают 31 танк Abrams Украине. Мы начинаем обучение как можно скорее, - заявил президент Соединенных Штатов. - Танки Abrams наиболее продвинутые танки в мире”.

Такое решение в США приняли, так как ВСУ готовятся к контрнаступлению, заявил президент США Джо Байден. Перед своим выступлением он, кстати, пообщался с главами Германии, Великобритании, Италии и Франции.

Байден сказал, что новая помощь США направлена на то, чтобы помочь Украине “защитить свой суверенитет”.

“Вот в чем дело. Помощь Украине в защите украинской земли не является наступательной угрозой для России. Нет никакой наступательной угрозы”, - сказал Байден.

Президент США добавил, что, по его мнению, российские войска должны вернуться в Россию, “где им самое место”. “Эта война закончилась бы сегодня. Это то, чего мы все хотим, - прекращения этой войны”, - заявил Байден.

“Мы будем поддерживать Украину столько сколько нужно. Это не борьба против России, это борьба за свободу. Мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко, как только возможно”, — пообещал Джо Байден.

Впрочем, Украина получит современные американские танки не так скоро. На их поставку уйдут месяцы. Вместе с ними также отправят 8 ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания. Однако США приступят к подготовке программы обучения украинских танкистов для использования танков Abrams уже в ближайшее время.

“Танки Abrams - лучшие в мире. Это огромный новый потенциал, который получит Украина для повышения своей долгосрочной обороноспособности”, - передает слова высокопоставленного представителя Администрации Байдена, отметив, что танки будут закуплены за счет финансирования Инициативы содействия безопасности Украины, утвержденной Конгрессом США.