Шольц решил отправить в Украину танки Leopard 2A6 - Spiegel

Опубликовано: 24.01.2023 20:55 , Обновлено: 15.11.2024

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard 2A6. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, такое решение канцлер понял после консультаций с союзниками. Танки будут поставляться из запасов Бундесвера. В дальнейшем Германия может также передать Украине новые танки сразу с заводов. На первом этапе, Германия, возможно, поставит одну роту (10-15 шт).

Также Берлин в среду, 25 января, разрешит Польше реэкспорт в Украину танков Leopard. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом о передаче немецких танков во вторник, 24 января.

Тем временем, ABC News сообщает, что 12 стран согласились передать Украине танки Leopard. Среди них, кроме Польши и Финляндии, Дания, Нидерланды и Испания.

Леопард 2А6 - это практически самая новая (7 из 8) модификация немецких танков, запущенная в серию с 2001 года. Новый танк получил усиленное бронирование башни и дополнительную противоминную защиту и новую более мощную пушку. Не менее важен факт установки танковой информационно-управляющей системы. Масса танка возросла до 62 тонн.

Как стало известно раньше, немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall может передать Украине 139 танков Leopard, если правительство Германии даст разрешение на это.