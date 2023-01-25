Немецкий Leopard 2 против российского Т-90М. Какой танк победит на поле боя?

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Опубликовано: 25.01.2023 16:50 , Обновлено: 25.01.2023

В ближайшие месяцы на поле боя в Украине встретятся немецкие Leopard 2 и советско-российские танки Т-... разных поколений и модификаций. Самый современный танк РФ, выпускаемый сравнительно массово, — это Т-90М "Прорыв". Мы собрали информацию о немецком и российском танках, чтобы понять у кого большие шансы выйти победителем в прямом боестолкновении.

Мощность

Скорее всего, бои произойдут в начале или середине весны. В Украине это период сильных проливных весенних дождей. А это означает, что будет много грязи. Действительно много грязи.

Кажется, российские разработчики могли бы предусмотреть такие погодные условия и воплотить в жизнь поговорку “танки грязи не боятся”. Однако ещё перед войной в СМИ попала новость, как десятки российских танков застряли в грязи на российско-украинской границе. Русским солдатам пришлось использовать трактора, чтобы вытащить все боевые машины одну за другой.

Немецкий Leopard значительно более мощный: 1500 лошадиных сил против 1130 у российского танка. Leopard “рычит” с помощью 12-цилиндрового дизельного двигателя MTU. Его российский конкурент не может похвастаться такими характеристиками. Даже на сайте госкорпорации “Ростех” из преимуществ двигателя Т-90М назвали “экономичность”. Согласитесь, не самые обнадеживающие слова в разгар боя.

Помимо того, что немецкий “Леопард” мощнее российского Т-90М, он также более маневренный. В отличие от Т-90М, “Леопарды” оснащены гораздо более современной трансмиссией: Renk HSWL 354.

С мощным двигателем и современной трансмиссией в условиях украинской грязи немецкий танк может развивать скорость до 75 км/ч, в то время как российский — до 60 км/ч. Это дает Леопардам гораздо лучшую маневренность.

Показатель удельного давления на грунт у немецкого “Леопарда” немного лучше, чем у Т-90М. Еще одно преимущество в копилку проходимости танка, которое может стать решающим в предстоящей битве.

Сравним вооружение и броню Т-90М и Leopard 2

Можно ли сравнивать вооруженность танков? Здесь надо учитывать слишком много нюансов и особенностей. Просто толщину брони линейкой не измерить, а калибр пушки не так важен, если стреляешь современными управляемыми снарядами. Немецкий танк разработан позже, использует более современные технологии наведения, защиты и связи. В свое время это признали даже в России.

“Те образцы оружия, которые производит отечественная (российская — ред.) промышленность, в том числе бронетанковое вооружение, артиллерия и стрелковое оружие, по своим параметрам не соответствуют образцам НАТО и даже Китая”, — такое заявление сделал в 2011 году главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Александр Постников. Причем раскритиковал он именно танк Т-90.

Тогда главком СВ РФ напомнил, что этот танк является модифицированной версией выпускающегося с 1973 года советского танк Т-72. Также он отметил высокую цену Т-90, которая составляла тогда 118 миллионов рублей за один экземпляр.

“Нам проще было бы купить за эти деньги три “Леопарда”, — пожаловался российский генерал. Примерно тогда же замминистра обороны РФ Владимир Поповкин и вовсе назвал российскую бронетехнику “железными гробами”.

Однако вернемся к характеристикам. У “Леопарда 2” калибр пушки меньше, чем у российского конкурента. Однако стоит помнить, что в какой-то степени решающими являются не сами пушки, а боеприпасы, которые они используют.

Немецкий Leopard может выпустить простой снаряд на 3500 метров, в то время как Т-90М, согласно российским источникам, — на 4000-5000 метров. И если два снаряда практически идентичны по своим характеристикам, то больший калибр российской пушки даёт разницу в 500 метров в расстоянии. В этой ситуации теоретически российские танки смогут начать стрелять по “Леопардам” вне зоны досягаемости для тех.

Обе машины также оснащены пулеметами примерно одинакового калибра. Однако в немецком “Леопарде” внедрена самая современная система управления огнем FLER-H. Она самостоятельно обрабатывает данные для стрельбы с учетом расстояния до цели, атмосферных условий, пространственного положения танка, типа боеприпаса.

Для точного прицеливания от наводчика в экипаже танка требуется только выбирать мишень и накладывать на нее маркер на экране. А для обнаружения замаскированных целей служит специальный датчик, который реагирует на их тепловое излучение.

А вот что стоит на российских танках в реальности, не совсем ясно. Только в декабре 2022 года российские СМИ написали, что танки Т-90М получили систему управления огнем “Калина” (судя по описанию, чем-то похожую на немецкую). Так ли это на самом деле — неизвестно.

Что касается брони, то тут можно заметить большую разницу. Многослойная броня немецких леопардов изготовлена из стали высокой твердости и керамических компонентов. Российская броня изготовлена из специальных сплавов и композитных материалов. Плюс немецкие танки используют активную броню, а вот на войне в Украине было замечено, что российские танки часто были обвешаны лишь пустыми коробками.

У “Леопардов” есть слабое место. Это борт и задняя часть танка, так как там минимальная броня. Но то же самое можно сказать и о русском танке, особенно сзади.

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Естественно, оба танка получат урон при попадании снаряда вражеского танка. А как они справятся с ручным противотанковым оружием? К сожалению, оба танка будут одинаково плохи.

В Украине мы видели поражения российских танков Т-90М. Leopard 2 там все еще нет, но в Сирии турецкие войска потеряли три танка в одном бою близ города Эль-Баб на севере Сирии. Сирийские “Леопарды-2” были подбиты российскими переносными противотанковыми ракетами.

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Т-90М или “Леопард 2”. Кто победит?

И все же… Когда два танка встретятся в танковом сражении, кто одержит верх? Об этом трудно догадаться.

Российский танк может победить, полагаясь на неопытность в обращении с этой техникой украинского экипажа. Немецкий танк также может победить, полагаясь на лучшую маневренность и современную оснащённость. Возможна эта битва будет решаться по двум последним показателям.

Ну а теперь о важном нюансе: российская армия армия имела на момент вторжения всего 67 единиц Т-90М и, по некоторым оценкам, около 100 на весну 2022 года. Сколько сейчас таких танков в строю у российской армии — точно неизвестно. Однако уже понятно, что Leopard 2 будут иметь чаще дело с куда более устаревшими образцами российской техники.