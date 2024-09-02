"Пытаюсь уберечь вас" - Лукашенко объяснил, почему белорусам "лучше жить немножко беднее"

Опубликовано: 02.09.2024 15:07 , Обновлено: 02.09.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 2 сентября, выступил перед студентами вузов Витебской области. Отвечая на один из вопросов, заданных участниками "Открытого микрофона с президентом", он объяснил, почему белорусам "лучше жить немножко беднее".

Обращаясь к белорусским студентам, Лукашенко призвал их “не стремиться к обогащению любой ценой”, а для роста благосостояния “просто работать”.

“Вам придется жить в этом мире, вам его строить. Я всегда говорю с высоты своего опыта: лучше жить немножко беднее, чем воевать, как это происходит за пределами нашей страны”, - процитировала президента его Администрация.

Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время против Беларуси “развязана экономическая война”, но страна “продолжает развиваться в сложных незаконных варварских санкций”.

“Я просто пытаюсь как Главнокомандующий Вооруженными Силами уберечь вас, чтобы вы не почувствовали этого напряжения военного”, - заявил он.

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По словам президента, “балансировать” в таких сложных условиях удаётся “только благодаря тому, что мы на Востоке сумели выстроить наши отношения с Россией и Китаем”, а также другими государствами, в том числе, странами африканского региона.

При этом Лукашенко посетовал на то, что в Беларуси “есть и те, кто жалуется на “бедную” жизнь, забывая, какой прогресс совершила страна за годы независимости”.

“Это хорошо, что вы требуете: “Давайте больше, больше”. Но надо не забывать, что все это создается нашими с вами руками. Я один это не создаю. Это вы создаете, ваши родители. Будет больше отдача в экономике - поверьте, никто не разворует, это все будет ваше, наше совместное. Но для этого надо просто работать”, - резюмировал Лукашенко.

“В Минске тесно, ты - чужой” – Лукашенко призвал студентов “не париться” и не “рваться” в столицу

Отвечая на вопрос одного из участников встречи по поводу разницы в уровнях преподавания в региональных и столичных вузах, Лукашенко призвал белорусских студентов “не париться” и “не рваться в Минск”.

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“В Минске тесно, ты - чужой”. Мой вам совет - не рвитесь. Будет у вас желание, получите вы определенные знания - вас всегда заметят”, - заявил президент, признав, что в стране “жуткий дефицит” на “толковых людей, которые хотят что-то сделать”.

При этом Лукашенко посоветовал студентам руководствоваться “божественным желанием” - освоить ту или иную специальность, стать настоящим профессионалом в своем деле, а также “помочь людям, изменить что-то, но только в пользу простых людей”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на Республиканском педагогическом совете 27 августа Лукашенко анонсировал “наведение порядка” в белорусских вузах, который, по его словам, будет включать в том числе посещение президентом университетов страны.

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