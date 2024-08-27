Лукашенко предложил ввести в вузах "предварительное распределение" некоторых студентов. Кого коснётся?

Опубликовано: 27.08.2024 15:57 , Обновлено: 27.08.2024

Во время Республиканского педагогического совета, который состоялся в Минске во вторник, 27 августа, Александр Лукашенко предложил ввести в вузах "предварительное распределение" для студентов, которые поступили по целевому направлению. По его мнению, это поможет заранее сориентировать будущего специалиста на работу в конкретной организации.

Так, Лукашенко сделал акцент на том, что уровень подготовки кадров в Беларуси зачастую оставляет желать лучшего — “где-то не так и не тому научили”. В связи с этим он предложил ввести практику “предварительного распределения” для целевиков, например, на третьем курсе. По мнению президента, это поможет направить будущего специалиста на особенности работы того или иного предприятия.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что заказчики кадров должны сами определять компетенции, которые нужны выпускнику, и активно участвовать в разработке учебных программ. Однако здесь, по его словам, нужно активно подключать преподавателей вузов и предлагать доработки по обучению, передали в пресс-службе главы государства.

Также он потребовал искоренить практику, когда отдельные руководители предприятий каждые 2 года просят нового специалиста взамен того, который отработал и уехал. “Это абсолютно недопустимо!” — заявил президент и поручил чиновникам ещё раз вернуться к этому вопросу.

Кроме того, на нынешнем Республиканском педсовете Лукашенко пообещал создать в Беларуси «образовательный хаб мирового образца не хуже Гарварда». Он также назвал ориентировочные сроки — ближайшие 5 лет. За основу Лукашенко предложил взять один из факультетов Белорусского государственного университета.

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