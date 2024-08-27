"Это только начало" - Лукашенко анонсировал "наведение порядка" в белорусских вузах

Опубликовано: 27.08.2024 13:35 , Обновлено: 27.08.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете 27 августа анонсировал "наведение порядка" в белорусских вузах. Он, со слов Лукашенко, будет включать в том числе посещение президентом университетов страны.

“Я вам скажу, что это только начало и отсидеться никому не получится. Мы намерены самым бескомпромиссным образом навести порядок в университетах”, - передало слова Лукашенко агентство БелТА.

Президент продолжил, что “спрос [c преподавателей и руководства университетов] будет увеличиваться”. “В этих целях мной запланировано посещение ряда региональных и столичных учебных заведений”, - анонсировал глава государства.

Он также возмутился тем, что “вчерашнего дипломированного выпускника нужно доучивать”. “Кто в этом виноват? Вуз, который не дает нужных знаний, или работодатель, который не желает помогать в адаптации на первом рабочем месте?” - задался вопросами Лукашенко.

И добавил, что ректорам вузов нужно “понимать, какие факультеты, специальности и формы обучения необходимо вводить, а от чего отказаться”.

“Ревизии” в белорусских вузах

К слову, в июне 2024 года при назначении Игоря Бузовского ректором Академии управления при президенте глава государства потребовал “подвергнуть ревизии” это учреждение, а также разработать “четкую систему” по приему абитуриентов туда. “Учиться там должны те, кому надо. То, что нужно для государства”, - сказал тогда Лукашенко.

«Учиться должны те, кому надо» — Лукашенко потребовал «подвергнуть ревизии» один из вузов Минска

“По полному фабричному циклу” - Лукашенко пообещал построить в Беларуси вуз “не хуже Гарварда”

Кроме того, на нынешнем Республиканском педсовете Лукашенко пообещал создать в Беларуси “образовательный хаб мирового образца не хуже Гарварда”. Он также назвал ориентировочные сроки - ближайшие 5 лет. За основу Лукашенко предложил взять один из факультетов Белорусского государственного университета.

“Построим самый современный кампус и организуем по полному фабричному циклу Высшую школу по какой-то специальности, по другим направлениям и так далее”, - разъяснил суть идеи президент.

“Теперь этим соседям нужны наши дети”

При этом белорусскую систему образования, по словам Лукашенко, сегодня пытаются “дискредитировать” и в отношении нее “нарастает давление извне”.

“Но у меня возникает только один вопрос при этом: если мы так плохо учим, то зачем гоняться за нашими выпускниками, зачем их тащить туда к себе? Ответ очевиден. Молодые наши соседи - литовцы, латыши, поляки, эстонцы - уже давно ищут счастья в Европах и за океаном. Теперь этим соседям и другим нужны наши дети”, - высказал свою точку зрения президент, назвав это “вызовом для системы образования” и призвав “работать в этом направлении”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Лукашенко 13 февраля 2024 года потребовал от руководителей вузов принять решения по тем преподавателям, которые «не разделяют наши подходы и нашу политику, государственную идеологию».

“Если среди вас до сих пор работают люди, которые не разделяют наши подходы и нашу политику, государственную идеологию, если вы трудоустраиваете вчерашних шатателей «режима», то какие выводы я должен делать о вас?” - обратился тогда к ректорам белорусских вузов президент.

Лукашенко потребовал принять решения по преподавателям белорусских вузов, не разделяющих госидеологию

Также мы писали, что 20 августа в Министерстве образования Беларуси рассказали, сколько частных вузов осталось в стране и планируют ли их закрыть. По словам начальника главного управления профессионального образования Минобразования Сергея Пищова, их дальнейшая деятельность зависит от учредителей и руководителей заведений.

В Минобразования ответили, закроют ли оставшиеся частные вузы в Беларуси