«Мы это сделали» - Лукашенко объявил о перемещении ядерного оружия в Беларусь. В США отреагировали

Опубликовано: 26.05.2023 08:44 , Обновлено: 26.05.2023

Россия уже начала процесс перемещения своего нестратегического ядерного оружия на территорию Беларуси. Об этом 25 мая заявил президент страны Александр Лукашенко. Тем временем в США официально осудили "ядерные договоренности" между Минском и Москвой.

Комментируя подписание договора о порядке содержания российского нестратегического ядерного оружия в Беларуси, Александр Лукашенко заявил, что этот документ, по сути, является реализацией предыдущих устных договоренностей руководства двух стран. Он также сообщил о том, что работы по подготовке спецхранилища для российского ядерного оружия завершены.

“Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов”, - цитирует Лукашенко агентство ТАСС.

При этом на вопрос о том, действительно ли российское ядерное оружие уже территориально находится в Беларуси, он не ответил прямо.

“Возможно. Я приеду - посмотрю”, - заявил он.

“Очередной пример безответственного поведения со стороны России”

Тем временем в США уже отреагировали на официальное подписание договора между Беларусью и Россией. В частности, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон “продолжит следить” за ситуацией, но пока “не видит никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил”.

При этом власти США не считают новые договоренности между Минском и Москвой признаком того, что Россия готовится применить ядерное оружие из Беларуси, заявила пресс-секретарь Белого дома.

Аналогичные заявления сделал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер. По его словам, данный договор является “примером безответственного поведения со стороны России”.

“Мы решительно осуждаем эту договоренность, это очередной пример безответственного поведения, которое мы наблюдаем со стороны Россия со времени полномасштабного вторжения в Украину более года назад”, – заявил он в ходе брифинга.

Напомним, 25 мая министр обороны Беларуси Виктор Хренин и его российский коллега Сергей Шойгу подписали в Минске договор, в котором определили порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия, размещённого в специальном хранилище на территории Беларуси. При этом контроль над самим ядерным оружием, а также в все вопросы, касающиеся его применения, российская сторона оставила за собой.

Шойгу пообещал не отдавать контроль над ядерным оружием Беларуси

Между тем, на прошлой неделе постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков заявил, что в стране ещё ничего не делали для размещения российского ядерного оружия, как это обещал президент России Владимир Путин.

«Просто заявление» — Постпред Минска в ООН рассказал, почему ядерное оружие ещё не в Беларуси