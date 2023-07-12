«Пусть боятся» — МВД создало новые спецотряды в четырех областях Беларуси. Зачем?

Опубликовано: 12.07.2023 12:24 , Обновлено: 12.07.2023

Во вторник, 11 июля, на телеканале ОНТ рассказали, что в ближайшие дни состоится проверка боеготовности этих спецподразделений. На данный момент созданы такие отряды: «Шторм» в Бресте, «Тайфун» в Гродно и «Буран» в Гомеле.

Так, на базе войсковой части 5526, уже более двух месяцев функционирует отряд «Шторм», в состав которого входят “контрактники с опытом от трех лет”. Гостелеканал сообщил, что на практических испытаниях они штурмуют здание с “преступником внутри”, отрабатывают спецоперацию с захватом автомобиля, “оттачивают элементы тактической медицины”.

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В МВД пояснили, что новые спецподразделения во внутренних войсках создаются “с целью усиления наших боевых возможностей в особый период, розыска вооруженных преступников, обезвреживания диверсионно-разведывательных групп и ликвидации последствий массовых беспорядков”.

В МВД запланировали, что гродненский «Тайфун» и гомельский «Буран» до конца текущей недели пройдут проверки. Однако, вместе со «Штормом», они уже несут службу в приграничье и “выполняют задачи по обеспечению силового прикрытия оперативного состава”. Сообщается, что подразделения полностью оснащены современным оружием и спецтехникой.

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Командующий внутренними войсками МВД Николай Карпенков заявил во время посещения отряда «Шторм», что с такими подразделениям “обеспечит мир и порядок”, а белорусы, которые “находятся за границей и угрожают каким-либо вторжением, еще чем-то на территорию Беларуси, пусть видят это и боятся”.

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