В МВД Беларуси объяснили, в чем разница между неповиновением и сопротивлением

Опубликовано: 28.06.2023 19:14 , Обновлено: 28.06.2023

В милиции разъяснили, чем отличается неповиновение от сопротивления, и какое за то и другое грозит наказание.

В УВД Брестского облисполкома отметили, что за неповиновение сотрудникам милиции, грозит административная ответственность, а за сопротивление – уже уголовная.

Неповиновение – это отказ исполнять законные требования милиционеров при исполнении ими своих служебных обязанностей (например, нарушитель прячется или убегает, садится на землю, когда его пытаются задержать). Согласно статье 24.3 КоАП, за это грозит штраф в размере от 74 до 3700 рублей (от двух до ста базовых величин), или общественные работы, или арест.

Сопротивление – это активное противодействие милиционерам или другим лицам, занимающимся охраной общественного порядка. За это, согласно статье 363 Уголовного Кодекса РБ, грозит от штрафа до трех лет лишения свободы. А частью 2 этой же статьи то же действие, вместе с применением насилия или с угрозой его применения, – предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 7 лет.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в милиции рассказали, за что может «прилететь» штраф белорусам, даже если они у себя дома:

1110 рублей. В милиции рассказали, за что может «прилететь» штраф белорусам, даже если они у себя дома