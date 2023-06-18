Милиционеры начали блокировать велосипеды белорусов спецтросами. Как избежать?
В милиции «презентовали ноу-хау» — защитный трос, блокирующий велосипеды белорусов (но не все). Узнали, зачем сотрудники ОВД решили пристегивать некоторые двухколесные транспортные средства и как их разблокировать.
Пока такое новшество начали практиковать только в Брестской области. Так милиционеры решили бороться с кражами велосипедов, оставленных без присмотра.
«Ноу-хау представляет собой обычный велосипедный трос, но усиленного варианта», — рассказали в Брестском РОВД.
К тросу прикрепили специальную табличку с информацией о сотруднике органов внутренних дел, который заблокировал велосипед. А именно его уникальный номер, а также номер телефона, по которому владельцу транспортного средства нужно позвонить, чтобы милиционер пришел и снял блокировку.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, владельцам велосипедов стоит самим пристегивать своих двухколесных «друзей».
[info_b]Такие велосипедные тросы раздали всем участковым инспекторам милиции, участковым инспекторам инспекции по делам несовершеннолетних, а также сотрудникам уголовного розыска.[/info_b]
«Велосипед в сельской местности является основным средством передвижения. Нередко умы злоумышленников направлены на завладение данным средством передвижения. Зачастую это связано с тем, что собственники велосипедов не беспокоятся о его сохранности, оставляют не пристёгнутым. При этом не маркируют и не делают фотографии средства передвижения», — объяснил временно исполняющий обязанности начальника Брестского РОВД подполковник милиции Владимир Николаев.
Он посоветовал белорусам фотографировать свои велосипеды, а также наносить «простую маркировку в виде одной или нескольких цифр», потому что это «значительно помогает в поисках при их краже».
Ранее Телеграф писал, что участковый инспектор Солигорского РОВД Артур Данилюк назвал три причины, почему нельзя оставлять велосипеды и самокаты в подъездах многоквартирных домов. Можно не только остаться без “железного коня”, но и схлопотать штраф.
Сколько базовых штрафа? В милиции рассказали, почему белорусам нельзя ставить велосипеды в подъездах