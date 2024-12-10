«Прозевали» - Лукашенко заявил, что РФ ввезла в Беларусь «не один десяток» ядерных боеголовок и подготовила «десятка три» площадок для «Орешника»

Опубликовано: 10.12.2024 14:50 , Обновлено: 10.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 декабря рассказал о перспективах размещения российского ракетного комплекса "Орешник" на территории Республики, а также о том, сколько ядерных боеголовок Россия уже ввезла в Беларусь.

Рассказывая об “Орешнике”, Лукашенко заявил, что при необходимости Россия “бесплатно поставит” эти ракеты в Беларусь. Об этом, по словам белорусского президента, у него уже есть договорённость с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом речь идёт только о поставках самих снарядов, поскольку пусковая установка у Беларуси есть своя, производства Минского завода колесных тягачей, с “высочайшей локализацией”.

“Вторая половина будущего года. Ждем. Будем смотреть, что у нас из этого получится”, - поделился своими планами на поставки “Орешника” Лукашенко в ходе рабочей поездки в Борисов. Это решение, которое, по его словам, “взбудоражило весь мир”, политик назвал ответом на планы “американцев с немцами ставить на вооружение в Европе оружие средней дальности”.

“Разместим и нацелим”

Где именно планируется разместить “Орешник”, по словам Лукашенко, ещё “думают”, но в качестве возможного варианта рассматривают площадки, оставшиеся от размещения стратегических ядерных ракет.

“У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим”, - заявил президент.

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По мнению Лукашенко, размещение “Орешника” на территории Беларуси будет иметь такой же “сдерживающий эффект”, как и тактическое ядерное оружие. Его, по словам белорусского президента, Россия уже ввезла в Беларусь в большом количестве - “не один десяток ядерных боеголовок”.

“Многие пишут: “А, это шутка, никто ничего не ввез”. Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

Кто “нажмёт на кнопку”?

Он также повторил свои угрозы применения ядерного оружия в случае, если будет нарушена государственная граница Республики.

“Ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть - ядерное оружие или еще какое-то”, - категорично заявил президент, повторив озвученное ранее заявление о том, что “нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно”, в Беларуси будут по согласованию с Путиным.

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Ранее, как рассказал Telegraf.news , о “красных кнопках” президентов РБ и РФ рассказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Он ответил, может ли глава России применить размещенное в Беларуси ядерное оружие.

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“У каждого президента своя «красная кнопка», свой портфель, свой ядерный чемоданчик. Оружие, которое находится на территории Беларуси, вправе применить только президент Беларуси. А то оружие, которое находится на территории России, вправе применить и дать команду только президент России”, — заявил Вольфович.