Путин допустил размещение "Орешника" в Беларуси во второй половине 2025 года. Какое условие назвал Лукашенко?

Опубликовано: 06.12.2024 19:03 , Обновлено: 06.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства 6 декабря попросил своего российского коллегу Владимира Путина разместить на территории РБ ракетный комплекс "Орешник". Тот ответил, что это "станет возможным" во второй половине 2025 года.

Свою просьбу Лукашенко объяснил “очень напряженной ситуацией” возле белорусской границы с Литвой и Польшей, где, как [link href=“https://belta.by/president/view/rossija-postavit-belarusi-raketnyj-kompleks-oreshnik-kogda-i-na-kakih-uslovijah-680963-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] агентство БелТА, “стягивают вооруженные силы НАТО”.

“Польша тратит огромные ресурсы на вооружение своей армии. Если они хотят в мире с нами жить, как они заявляют, зачем тогда тратить миллиарды долларов на вооружение? Словом, нас это очень настораживает”, - сказал президент.

Он считает, что такая “ситуация” - угроза совместной группировке Союзного государства. “Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения, и прежде всего “Орешник”, были размещены на территории Беларуси. Это серьезно успокоило бы некоторые “умы”, которые уже готовы воевать против Беларуси”, - обратился Лукашенко к Путину.

Глава белорусского государства утверждает, что в Республике есть “определенные места” (какие, не назвал), где можно разместить “Орешник”.

“С одним только условием: что цели для этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Беларуси. А пока вы нас обучите пользоваться этим оружием, если это будет сделано [будет решение по размещению. - прим. ред.], чтобы специалисты Российской Федерации обслуживали и осуществляли пуски по определенным целям боевыми зарядами “Орешника”, - продолжил белорусский президент.

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На это Путин ответил, что считает “возможным” размещение “Орешника” в Беларуси. “Это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года: по мере наращивания серийного выпуска таких комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения”, - сказал он.

[info_b]В ноябре президент РФ говорил, что «Орешник» представляет собой новейшую ракетную систему средней дальности с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По данным Кремля, «Орешник» способен атаковать цели со скоростью 10 Махов, то есть 2,5–3 километра в секунду. Однако на Западе к заявленным Кремлём возможностям ракеты отнеслись со скепсисом.

Агентство Reuters [link href=“https://www.reuters.com/graphics/UKRAINE-CRISIS/RUSSIA-MISSILE/gdpzknajgvw/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сообщило [/link] со ссылкой на 6 военных экспертов, что ракета, выпущенная Россией по Украине в ноябре на самом деле была применением старой технологии, много лет использовавшейся в межконтинентальных баллистических ракетах (МБР).[/info_b]

Российский президент добавил, что этими комплексами планируют вооружать ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ. “И параллельно начнем их размещение на территории Беларуси”, - продолжил он.

Путин считает, что размещение “Орешника” в Беларуси повлечет “минимальные затраты на подготовку инфраструктуры”, так как, с его слов, в стране “остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен Советского Союза”.

“И, разумеется, несмотря на то, что они будут входить в комплекс РВСН России, тем не менее определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь”, - пообещал российский президент.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко 28 ноября при общении с журналистами в рамках саммита ОДКБ сказал, что предложил тогда Путину разместить ракетный комплекс «Орешник» на территории Беларуси. «Я тут старшему брату пошутил, говорю: «Места готовы дислокации. Когда?» - спросил тогда он.

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