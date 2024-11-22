«Ответная мера на планы США» - Путин заявил об испытании в Украине новой российской ракеты «Орешник»

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Опубликовано: 22.11.2024 07:48 , Обновлено: 22.11.2024

Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с официальным заявлением, в котором рассказал о новой ракете, которую утром этого же дня применили российские военные для удара по украинской территории. Новая ракета получила название "Орешник", а её применение в Украине Путин назвал "испытанием в боевых условиях".

По словам Путина, “Орешник”представляет собой новейшую ракетную систему средней дальности с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По данным Кремля, “Орешник” способен атаковать цели со скоростью 10 Махов, то есть 2,5–3 километра в секунду. Путин заявил, что ни одна современная система противовоздушной обороны, как в Европе, так и в США не способна её перехватить.

При этом российский президент подчеркнул, что применить новое оружие Москва решилась в “ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия” украинскими военными, а в качестве цели был выбран один из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

“Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражён один из крупнейших и известных ещё со времён Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение”, - отчитался Путин.

Он особо подчеркнул, что разработкой ракет средней и меньшей дальности Россия продолжила заниматься “в качестве ответной меры на планы США по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе”.

Путин назвал ошибкой решение Вашингтона выйти в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и заявил, что Москва “добровольно в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не развёртывать ракеты средней и меньшей дальности”, по крайней мере до тех пор, “пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира”.

“Будем отвечать решительно и зеркально”

“Испытания в боевых условиях ракетной системы “Орешник” проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развёртывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов”, - подчеркнул российский лидер.

Он пообещал отвечать на “угрозы безопасности Российской Федерации” столь же “решительно и зеркально” “в случае эскалации агрессивных действий”.

“Об этом рекомендую серьёзно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты”, - предостерёг Путин.

Он также пообещал использовать практику информирования населения о готовящемся ракетном ударе при использовании “Орешника” в будущем, чтобы мирные жители и “граждане дружественных государств” могли покинуть опасные зоны.

“Будем делать это по гуманитарным соображениям – открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию”, - пообещал Путин, заявив, что Москва “готова к любому развитию событий”.

Россия заранее предупредила США о применении “Орешника”

Тем временем Пентагон подтвердил, что Россия заранее проинформировала американских военных о применении “Орешника по своим каналам ядерной безопасности. Об этом вечером 21 ноября сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

В Пентагоне выразили “обеспокоенность” по поводу применения Россией нового типа ракет, но при этом не усмотрели в этом признаков того, что Москва готова применить ядерное оружие в Украине.

Между тем, в Сети появились новые видео применения “Орешника”, на которых видно последовательное отделение боевых блоков боевой части ракеты.

Ранее Telegraf.news рассказал, что изначально по кадрам, опубликованным в Сети, военные эксперты решили, что удар 21 ноября по Южному машиностроительному заводу в Днепре был нанесён ракетой РС-26 “Рубеж”, потенциально способной нести ядерный заряд.

Россия впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой — Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту информацию, заявил, что у этой ракеты “все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической”. Он сообщил, что ракету отправили на экспертизу, и обвинил лично российского президента Владимира Путина в том, что тот “использует Украину как полигон”.

«Все характеристики – межконтинентальной» — Зеленский ответил, что за «новая ракета» ударила по Украине