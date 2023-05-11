Минобороны объявило о призыве с 11 мая военнообязанных белорусов на сборы. Но не везде

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Опубликовано: 11.05.2023 09:34 , Обновлено: 11.05.2023

В Минобороны Беларуси сообщили о новых военных сборах с привлечением сил территориальной обороны, которые пройдут с 11 мая по 2 июня. На них призовут военнообязанных в Мозырском районе Гомельской области, самом Гомеле, а также в Ленинском районе Минска - "для комплектования органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск".

Как пояснили в Минобороны, на этих сборах чиновники исполкомов и местных администраций должны будут отработать “комплекс мероприятий, связанных с формированием территориальных войск и подготовкой их к выполнению задач территориальной обороны”.

Призванных белорусов пообещали направить на охрану объектов жизнеобеспечения и общественного порядка на улицах городов - совместно с личным составом органов внутренних дел.

Согласно планам военного ведомства, по итогу сборов военнообязанные также поучаствуют в командно-штабных учениях. Руководить учениями будут заместители председателей Гомельского облисполкома и Мингорисполкома.