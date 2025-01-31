«При всём уважении» - Пашинян ответил Лукашенко, который упрекнул Армению в «заигрывании с ЕС»

Опубликовано: 31.01.2025 14:41 , Обновлено: 31.01.2025

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 января отказался продолжать заочную дискуссию с президентом Беларуси Александр Лукашенко и комментировать его недавние заявления, сделанные в минувшее воскресенье, в основной день голосования на президентских выборах.

На сегодняшней пресс-конференции, трансляцию которой вёл местный телеканал NEWS.am, Пашиняна попросили прокомментировать заявления Лукашенко, который упрекнул власти Армении в “заигрывании с Евросоюзом” и предостерёг их от этой “опаснейшей игры”. Тогда же Лукашенко возложил вину за вооружённый конфликт между Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года на власти Армении.

“То, что произошло, — вина руководства в Армении. Только их вина”, — подчеркнул тогда Лукашенко, заявив, что премьер-министр Армении Никола Пашинян “сам отказался от Нагорного Карабаха”.

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Пашинян вступать в заочную полемику с белорусским президентом и комментировать его слова отказался.

“При всём уважении, мой диалог с Лукашенко завершен. С ним мне больше спорить не о чем”, - категорично заявил Пашинян.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июне 2024 года глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян подписал официальное распоряжение, согласно которому все поездки армянских должностных лиц в Беларусь были запрещены из-за аналогичных высказываний Лукашенко. В интервью одному из российских телеканалов Лукашенко также возложил вину за конфликт между двумя странами на Армению, а итог конфликта назвал “победой Азербайджана”.

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Сам Пашинян с тех пор не раз заявлял, что не собирается посещать Беларусь, а в декабре 2024 года даже лично поспорил на этот счёт с Лукашенко - в прямом эфире в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. На этом саммите Пашинян также присутствовал лишь виртуально — по телетрансляции.

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