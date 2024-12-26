"А что у вас за проблема?" - Лукашенко и Пашинян поспорили в прямом эфире

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Опубликовано: 26.12.2024 18:55 , Обновлено: 26.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян поспорили в прямом эфире в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. Все дело в отказе главы Армении лететь в Минск на Высший госсовет ЕАЭС. Впрочем, и на этом саммите он был лишь по телетрансляции.

«… летнее заседание, с учетом председательства Беларуси в органах ЕАЭС предлагаю провести в Минске и совместить его с Евразийским экономическим форумом, как это предусмотрено уставными документами”, - заявил Александр Лукашенко.

“Отступать от сложившейся практики я не буду и предложу организовать эти мероприятия во второй половине мая, примерно 29 мая будущего года ориентировочно. Если будут какие-то с вашей стороны предложения, изменения, мы примем дополнительное решение в ходе консультаций. Поэтому где-то 29 мая… ориентировочно», - предложил он.

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И тут премьер Армении заявил, что представители его страны в Минск не полетят. “Просто хочу уточнить, что мы не возражаем против проведения заседания Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске, но я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие в заседании в режиме видеоконференции. Спасибо”, - сказал Никол Пашинян.

Далее произошел такой диалог:

А что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Ну, мы организуем вашей делегации, если нужно, - спросил Лукашенко.

Александр Григорьевич, я по этому поводу выступил с публичным заявлением, и это заявление остается в силе. Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсудить эти вопросы. Просто Вы сказали, затронули вопрос, и я должен был сразу среагировать, чтобы не было никаких недопониманий, - ответил премьер-министр Армении.

Ну, мы рассмотрим Ваше заявление, - ответил Лукашенко.

А что тут рассмотреть? Вы не можете рассмотреть мое заявление, потому что мое заявление не подлежит рассмотрению, - был непреклонен Никол Пашинян.

Да, мы только его, мы рассмотрим. Может телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали, - заявил президент Беларуси.

Нет проблем. Нет проблем. Нет проблем, - ответил Пашинян.

Я понимаю, что, может, у вас появились проблемы еще и с телевизорами, я с пониманием отношусь к этому, - чуть позже добавил премьер Армении.

Полную версию спора вы можете посмотреть на видео ниже:

Из-за чего спор?

Ранее, в июне, глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян подписал официальное распоряжение, согласно которому все поездки армянских должностных лиц в Беларусь запрещены. Это произошло спустя двое суток после заявления Никола Пашиняна о том, что он не собирается посещать Беларусь.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что сам никогда впредь не поедет в Беларусь и не допустит, чтобы ее посещали официальные представители Армении.

«Отныне более никогда не поеду в Беларусь. Покуда в Беларуси президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь. Вообще», — заявил он.

Поводом для такого категоричного заявления послужили слова Александра Лукашенко во время майского визита в соседний Азербайджан. Там он назвал боевые действия Азербайджана в Нагорном Карабахе «освободительной войной» и рассказал, что перед ее началом обсуждал перспективы победы Баку над Ереваном с Алиевым.

«Мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — заявил тогда Лукашенко.

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Позднее, летом, представители армянской партии «Во имя Республики» выразили протест «в связи с заявлениями Александра Лукашенко». Они потребовали, чтобы Армения «порвала дипотношения с Беларусью, а посла этой страны объявила нежелательной персоной», а после забросали здание и ворота посольства овощами и яйцами. В ответ МИД Беларуси потребовал найти и наказать “вандалов”.

Все из-за того, что в интервью телеканалу «Россия 1» Александр Лукашенко заявил, что Армения на Западе «никому не нужна» и «там о ней скоро забудут».