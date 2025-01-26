Лукашенко призвал Сикорского «не совать нос, куда не просят». От чего предостерёг Пашиняна?

Опубликовано: 26.01.2025 16:39 , Обновлено: 26.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января на пресс-конференции после своего голосования на выборах прокомментировал свежее заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, а также свои отношения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

“Мы не хотим эскалации”

Прямо во время общения с журналистами пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт зачитала Лукашенко и всем присутствующим свежее заявление главы польского МИД.

На своей страничке в соцсети Х Сикорский прокомментировал ход электоральной кампании в Беларуси, взяв слово “выборы” в кавычки и заявив, что ждать их результатов “невыносимо”. Министр иностранных дел также призвал “не называть Лукашенко “последним диктатором Европы”, отдав эти сомнительные “лавры” его российскому коллеге, Владимиру Путину. Последнее не ускользнуло от внимания Лукашенко.

“Зачем вы цепляете Россию? Зачем вы Путина дергаете? Ну что у вас, проблем не хватает? Сикорский же опытный человек. Мы с ним встречались, общались. Чего ему неймется по поводу наших выборов?” - заочно обратился Лукашенко к главе польского МИДа.

Белорусский президент рекомендовал Сикорскому “успокоиться” и “думать, что будет завтра”, поскольку в самой Польше на май запланированы президентские выборы. Лукашенко пообещал в них не вмешиваться, но предупредил, что “мы можем показать, что мы что-то умеем”.

“С искусственным интеллектом, IT-технологиями и прочим. Но мы такой цели не ставим. Нам это не надо. Мы не хотим эскалации, мы не будем это делать”, - заявил он.

Поляков он призвал “жить дружно” с белорусами, а польскому журналисту, присутствовавшему на пресс-конференции, сказал “Сикорскому черкнуть”, чтобы тот “свой нос не совал, куда его не просят”.

Напомним, что ещё 22 января Сенат Польши принял резолюцию, в которой польские власти заявили о том, что признают результаты президентских выборов в Беларуси 2025 года. Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой назвал это решение “прямым вмешательством в наши внутренние вопросы”, “попыткой давления на избирателей” и обвинил авторов подобных резолюций в “искажении электоральных процессов”.

Глава АП Крутой обвинил ЕС в «прямом вмешательстве» в выборы в Беларуси. Что случилось?

“Успокойте его”

Комментируя ситуацию с отношениями между Беларусью и Арменией, Лукашенко заявил, что руководство этой страны “обижается” на него за то, что он “поддержал Азербайджан”.

“Господь с вами, я всегда поддерживал здравый смысл, был за то, чтобы не было войны, чтобы мы не дрались друг с другом”, - пояснил свою позицию белорусский лидер.

При этом он возложил вину за то, как развивались события между Арменией и Азербайджаном, целиком на армянское руководство, настаивая на том, что у президента Азербайджана Ильхама Алиева “даже не было цели воевать с Арменией”.

“То, что произошло, - вина руководства в Армении. Только их вина”, - подчеркнул Лукашенко, заявив, что премьер-министр Армении Никола Пашинян “сам отказался от Нагорного Карабаха”.

Он также упрекнул Пашиняна в “заигрывании с Евросоюзом” и предостерёг власти страны от этой “опаснейшей игры”, передало госагентство БЕЛТА.

“Успокойте его там. Он уничтожит Армению. Он ещё и Россию настраивает против себя. Он в окружении, небольшая территория. (…) Он уничтожит страну. Поэтому его надо утихомирить”, - призвал Лукашенко.

В чём камень преткновения между Минском и Ереваном?

Ранее Telegraf.news рассказал, что камнем преткновения между официальным Минском и Ереваном стали слова Александра Лукашенко, сказанные публично во время визита в соседний Азербайджан в мае 2024 года. Там он назвал боевые действия Азербайджана в Нагорном Карабахе “освободительной войной” и рассказал, что перед её началом обсуждал перспективы победы Баку над Ереваном с Алиевым.

“Мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу”, — заявил тогда Лукашенко.

Позднее в интервью белорусского лидера телеканалу “Россия 1” Лукашенко также в числе прочего заявил, что Армения на Западе “никому не нужна” и “там о ней скоро забудут”.

«Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ» — Пашинян выдвинул ультиматум военному союзу

Из-за подобных высказываний представители армянской партии “Во имя Республики” выразили Минску протест и потребовали, чтобы Армения “порвала дипотношения с Беларусью, а посла этой страны объявила нежелательной персоной”, а после забросали здание и ворота посольства овощами и яйцами. В ответ МИД Беларуси потребовал найти и наказать “вандалов”.

Более того, в июне 2024 года глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян подписал официальное распоряжение, согласно которому все поездки армянских должностных лиц в Беларусь были запрещены. Сам Пашинян с тех пор не раз заявлял, что не собирается посещать Беларусь.

В декабре 2024 года он даже поспорил на этот счёт с Лукашенко в прямом эфире в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. На этом саммите Пашинян также присутствовал лишь виртуально - по телетрансляции.

«А что у вас за проблема?» — Лукашенко и Пашинян поспорили в прямом эфире