"Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ" - Пашинян выдвинул ультиматум военному союзу

Опубликовано: 13.03.2024 09:46 , Обновлено: 13.03.2024

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам Пашиняна, Армения покинет союз, если его руководство не обозначит, как оно видит границы суверенной территории страны.

Премьер напомнил: ранее в ОДКБ заверили, что готовы направить миротворческий контингент на границу Армении и Азербайджана. “У нас возник вопрос: миротворцы – это нейтральная сторона, а ОДКБ – наша организация. Здесь возникают разночтения, если суверенная территория Армении – “красная линия” для ОДКБ, то покажите, что в вашем понимании суверенная территория Армении”, – сказал Никол Пашинян.

Он добавил, что в ОДКБ не пояснили Еревану, каковы границы суверенной территории Армении. По словам премьер-министра, этот вопрос остается “на столе”. «Мы сейчас просим, ожидаем, требуем, чтобы наши уважаемые партнеры по ОДКБ ответили на вопрос, какова зона ответственности ОДКБ в Армении», - заявил Пашинян.

Если члены военного союза ответят на поставленный Ереваном вопрос и он “будет соответствовать нашим представлениям, то это будет означать, что вопросы между Арменией и ОДКБ решены”.

“Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда, не могу сказать”, – сказал армянский премьер.

Заморозка

В конце февраля 2024 года Пашинян говорил о приостановке членства Армении в ОДКБ. “Вместо того, чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Армении в сфере безопасности, напротив, создает проблемы в сфере безопасности для Армении”, - сказал тогда премьер-министр.

Пашинян назвал условие, при котором Армения «заморозит» свое участие в ОДКБ де-юре

А в ноябре 2023 года глава правительства Армении пояснил, почему не полетел на саммит ОДКБ в Минске. «Мы ищем других партнеров по безопасности”, - завил Пашинян.

«Мы ищем других партнёров» — Пашинян рассказал, почему решил не лететь в Минск на саммит ОДКБ