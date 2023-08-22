«Решение ещё не принято» - В Польше и Литве назвали условия полного закрытия границы с Беларусью

Опубликовано: 22.08.2023 08:42 , Обновлено: 22.08.2023

Решение о полном закрытии западных границ Беларуси окончательно еще не принято, заявил замминистра внутренних дел Польши Мацей Вонсик. Аналогичное заявление сделал советник президента Литвы Кястутис Будрис. Он подчеркнул, что пока необходимости в полном закрытии границы с Беларусью нет и рассказал, когда, по мнению литовских властей, такая необходимость может возникнуть.

Выступая в эфире Литовского национального радио и телевидения, Будрис заявил, что к закрытию западной границы Беларуси “надо готовиться и быть готовым”. Литовские власти, по его словам, готовы будут пойти на эту меру, если увидят, что она “существенно улучшит ситуацию с безопасностью” или “послужит мерой воздействия на белорусский режим”. Пока же, отметил советник президента, Вильнюс не видит в этом необходимости.

Мацей Вонсик был более конкретным в своих высказываниях. Он четко озвучил условия, при которых Варшава готова закрыть все переходы на польско-белорусской границе.

“Ели мы заметим какие-то симптомы со стороны Беларуси и агрессивные действия группы “Вагнер”, я думаю, это придется сделать”, - заявил замминистра внутренних дел Польши в интервью Polsat. При этом он подчеркнул, что “это решение еще не принято”.

“Беларусь – окошко для Польши, а Польша для Беларуси – большое окно. Однако безопасность важнее всего, важнее экономических интересов”, – добавил Вонсик.

Замглавы МВД Польши обратил особое внимание на то, решение о закрытии западных границ Беларуси страна должна принимать совместно с соседними Литвой и Латвией, чтобы “полностью изолировать Беларусь”.

Польша и страны Балтии планируют выработать единый механизм по закрытию границ с Беларусью

Этот вопрос, как следует из заявлений Кястутиса Будриса, страны Балтии и Польши планируют обсудить в конце августа на встрече в Варшаве. Власти этих государств намерены выработать некий единый механизм, по которому будет приниматься “региональное решение” о закрытии границ с Беларусью.

“Они должны проанализировать комплекс мер, как они могли бы это сделать, как это сделать быстро, как обеспечить эффективное закрытие этой границы, и затем внести то или иное предложение уже для такого политически скоординированного действия”, - пояснил Будрис.

Он подчеркнул, что если в ходе этой встречи министры признают закрытие границ эффективным “средством предотвращения угроз”, решающим “вопрос национальной безопасности”, его “однозначно поддержит” и президент Литвы.

Будрис обратил внимание на то, что речь идёт не просто о границе Литвы, а о внешней границе Европейского союза.

“Поэтому все подобные решения должны быть согласованы, как было согласовано это решение, и его смысл и значение - это не только регулирование определенных потоков и перераспределение наших возможностей, но и политическая оценка”, - пояснил советник литовского президента.

Напомним, 21 августа глава латвийской пограничной службы Гунтис Пуятс заявил, что на границе Беларуси и ЕС может произойти инцидент. По его словам, в Беларуси якобы собирается большая колонна из сотен нелегалов, которые двинутся через восточную границу Евросоюза. Глава латвийских пограничников обвинил в ее организации власти Беларуси.

«Собирается большая колонна» — Глава Погранслужбы Латвии предупредил Польшу и Литву об обострении на границе с Беларусью

Власти Беларуси в свою очередь отрицают организацию нелегальной миграции через страну в ЕС. И наоборот, в ГПК не раз обвиняли власти Польши, Литвы и реже Латвии в негуманном отношении к нелегалам, перебравшимся из Беларуси на территорию ЕС.