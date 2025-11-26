Премьер Литвы созвала закрытое заседание Комитета нацбезопасности из-за ситуации на границе с Беларусью

Опубликовано: 26.11.2025 16:12 , Обновлено: 26.11.2025

Премьер-министр Инга Ругинене созвала на четверг, 27 ноября, закрытое заседание Комитета национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить дальнейший план действий в связи с ситуацией на границе с Беларусью.

Премьер-министр Литвы потребовала от генерального комиссара полиции Арунаса Паулаускаса предоставлять более частые отчёты о результатах борьбы с контрабандой на границе и публично обновлять информацию по результатам каждого рабочего дня. При этом Ругинене заявила, что литовские власти уже получили определённые результаты работы в этом направлении.

“Результаты есть. Возможно, мы стали больше концентрироваться на работе и меньше говорить, а некоторые вещи вообще не сможем сказать. Но институты работают каждый день”, — заявила премьер, отчитавшись о проведении 30 обысков и задержании 6 человек, предположительно причастных к контрабанде.

Она также прокомментировала вчерашнее заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, который объявил, что Вильнюс уже рассматривает возможность принятия закона, предполагающего введение национальных санкций за” гибридную деятельность против Литвы”. Ругинене назвала этот шаг “крайней мерой”, но не стала отрицать возможность повторного закрытия границы с Беларусью.

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“Не будем забывать: мы открыли границы, но мы можем закрыть их снова. Если грузовики не будут выпущены, если доброжелательность, которую мы видели, когда граница была закрыта, не будет восстановлена, если она не вернется, то мы будем принимать всё более и более строгие меры”, — процитировало Ругинене литовское издание LRT.

Обсудить этот вопрос литовский премьер предложила на завтрашнем закрытом заседании Комитета нацибезопасности в “более широком круге” и с некоей “конфиденциальной информацией”. Она “настоятельно призвала” лидеров оппозиции принять участие в обсуждении и представить свои предложения, предложив оппозиции “работать как команда” в кризисный период.

На днях оппозиционные литовские фракции уже провели встречу с министрами иностранных дел, транспорта и внутренних дел. После встречи представители оппозиции заявили, что пока не видят ясного решения вопроса с контрабандными воздушными шарами.

“Мы не услышали никаких хороших новостей, кроме того, что есть какие-то намерения, прилагаются усилия, некоторые люди не спят, хотят спать больше и посылают нам какие-то сигналы, которые мы сами должны понять и интерпретировать. А сигналы эти простые: давайте не будем летать из Вильнюсского аэропорта с 8:00 до 18:00, если в это же время контрабандисты, как обычно, будут выпускать воздушные шары”, — обрушился с критикой в адрес действующих властей председатель фракции демократов “Во имя Литвы” Саулюс Сквернялис 26 ноября.

Лукашенко поручил МИД Беларуси добиться встречи с литовскими дипломатами

Ранее Telegraf.news рассказал, что Президент Гитанас Науседа отказался переводить вопрос с возвращением литовских фур, застрявших в Беларуси, несмотря на уже открытую границу, на политический уровень, на чём настаивает белорусская сторона. По мнению литовского политика, вопрос должен оставаться на техническом уровне, а не отдаваться на откуп дипломатам.

Науседа отказался переводить вопрос с границей Беларуси на уровень МИД